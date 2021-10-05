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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:02

  yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 .
То есть реальная выгода ц меня получилась 16%.
Варто чи ні?

Налоги до 01.08.2023, декларация до 01.05.2023.
Я погасил, у меня почти все в рассрочках было, которые все равно через 3 мес погасил бы окончательно. Влетать на проценты и тд нет желания. А так приятный бонус в размере 16% (у меня вышло около 11 тысяч грн)
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:07

  yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 .
То есть реальная выгода ц меня получилась 16%.
Варто чи ні?



після скористання "кредитним прощенням" банк закриває вашу картку і забере КЛ
зараз на час війни нові КЛ не відкриваються


https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 4339410578
Востаннє редагувалось greenozon в Чет 28 кві, 2022 10:09, всього редагувалось 1 раз.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:08

Если закрывать кредитку, то оно того не стоит ИМХО...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:29

  Amethyst написав:
  rollo написав:Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией.
Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках.
Что мне будет за это? :cry:

Уже начислили комисс 4% за этот шахер-махер.
И с этого дня начало капать 40% на оту сумму перевода.
В ближайшую РД выставят сумму отех 40% к оплате и до следующей РД нуна будет ее погасить.
И так будет каждую РД пока не погасите ВСЮ текущую задолженность (ИМХО БЕЗ сумм в Рассрочках) +начисленные %%.
Причем узнать сумму отех 40% для погашения можно через просветленного сотрудника Чата, причем "на вчера", а таки текущую можно попробовать сапроксимировать путем 2..3 дн. мучанья Чата.

Спасибо. Есть небольшой попандос. Нужно быть более внимательным.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:46

  Vorlon написав:Если закрывать кредитку, то оно того не стоит ИМХО...

Нее, не выгодно закрывать.
Хай уговаривают дальше, жду 50/50
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:54

Re: Альфа-Банк

alfredhaos написав:Я погасил, у меня почти все в рассрочках было

Як з розстрочками, перед тим потрібно було кожну закривати?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:11

  Zochan написав:
alfredhaos написав:Я погасил, у меня почти все в рассрочках было

Як з розстрочками, перед тим потрібно було кожну закривати?

Нет, автоматом закрыли и просчитали сумму к погашению. Процесс простой и быстрый.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:39

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:Если закрывать кредитку, то оно того не стоит ИМХО...

Нее, не выгодно закрывать.
Хай уговаривают дальше, жду 50/50


Скористався акцією 80\20, закрилась кредитка РЕД, наразі із банком уже не пов'язують кредитні віносини...
joik
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