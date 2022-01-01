yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 . То есть реальная выгода ц меня получилась 16%. Варто чи ні?
Налоги до 01.08.2023, декларация до 01.05.2023. Я погасил, у меня почти все в рассрочках было, которые все равно через 3 мес погасил бы окончательно. Влетать на проценты и тд нет желания. А так приятный бонус в размере 16% (у меня вышло около 11 тысяч грн)
yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 . То есть реальная выгода ц меня получилась 16%. Варто чи ні?
після скористання "кредитним прощенням" банк закриває вашу картку і забере КЛ зараз на час війни нові КЛ не відкриваються
rollo написав:Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией. Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках. Что мне будет за это?
Уже начислили комисс 4% за этот шахер-махер. И с этого дня начало капать 40% на оту сумму перевода. В ближайшую РД выставят сумму отех 40% к оплате и до следующей РД нуна будет ее погасить. И так будет каждую РД пока не погасите ВСЮ текущую задолженность (ИМХО БЕЗ сумм в Рассрочках) +начисленные %%. Причем узнать сумму отех 40% для погашения можно через просветленного сотрудника Чата, причем "на вчера", а таки текущую можно попробовать сапроксимировать путем 2..3 дн. мучанья Чата.
Спасибо. Есть небольшой попандос. Нужно быть более внимательным.
rollo написав:Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией. Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках. Что мне будет за это?
Уже начислили комисс 4% за этот шахер-махер. И с этого дня начало капать 40% на оту сумму перевода. В ближайшую РД выставят сумму отех 40% к оплате и до следующей РД нуна будет ее погасить. И так будет каждую РД пока не погасите ВСЮ текущую задолженность (ИМХО БЕЗ сумм в Рассрочках) +начисленные %%. Причем узнать сумму отех 40% для погашения можно через просветленного сотрудника Чата, причем "на вчера", а таки текущую можно попробовать сапроксимировать путем 2..3 дн. мучанья Чата.
Спасибо. Есть небольшой попандос. Нужно быть более внимательным.
может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии
Shaman написав:может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии
Тут же нужно оценить на сколько это выгодно. Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.