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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:02

  yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 .
То есть реальная выгода ц меня получилась 16%.
Варто чи ні?

Налоги до 01.08.2023, декларация до 01.05.2023.
Я погасил, у меня почти все в рассрочках было, которые все равно через 3 мес погасил бы окончательно. Влетать на проценты и тд нет желания. А так приятный бонус в размере 16% (у меня вышло около 11 тысяч грн)
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:07

  yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 .
То есть реальная выгода ц меня получилась 16%.
Варто чи ні?



після скористання "кредитним прощенням" банк закриває вашу картку і забере КЛ
зараз на час війни нові КЛ не відкриваються


https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 4339410578
Востаннє редагувалось greenozon в Чет 28 кві, 2022 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:08

Если закрывать кредитку, то оно того не стоит ИМХО...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:29

  Amethyst написав:
  rollo написав:Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией.
Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках.
Что мне будет за это? :cry:

Уже начислили комисс 4% за этот шахер-махер.
И с этого дня начало капать 40% на оту сумму перевода.
В ближайшую РД выставят сумму отех 40% к оплате и до следующей РД нуна будет ее погасить.
И так будет каждую РД пока не погасите ВСЮ текущую задолженность (ИМХО БЕЗ сумм в Рассрочках) +начисленные %%.
Причем узнать сумму отех 40% для погашения можно через просветленного сотрудника Чата, причем "на вчера", а таки текущую можно попробовать сапроксимировать путем 2..3 дн. мучанья Чата.

Спасибо. Есть небольшой попандос. Нужно быть более внимательным.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:46

  Vorlon написав:Если закрывать кредитку, то оно того не стоит ИМХО...

Нее, не выгодно закрывать.
Хай уговаривают дальше, жду 50/50
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:54

Re: Альфа-Банк

alfredhaos написав:Я погасил, у меня почти все в рассрочках было

Як з розстрочками, перед тим потрібно було кожну закривати?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:11

  Zochan написав:
alfredhaos написав:Я погасил, у меня почти все в рассрочках было

Як з розстрочками, перед тим потрібно було кожну закривати?

Нет, автоматом закрыли и просчитали сумму к погашению. Процесс простой и быстрый.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:39

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:Если закрывать кредитку, то оно того не стоит ИМХО...

Нее, не выгодно закрывать.
Хай уговаривают дальше, жду 50/50


Скористався акцією 80\20, закрилась кредитка РЕД, наразі із банком уже не пов'язують кредитні віносини...
joik
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:10

  rollo написав:
  Amethyst написав:
  rollo написав:Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией.
Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках.
Что мне будет за это? :cry:

Уже начислили комисс 4% за этот шахер-махер.
И с этого дня начало капать 40% на оту сумму перевода.
В ближайшую РД выставят сумму отех 40% к оплате и до следующей РД нуна будет ее погасить.
И так будет каждую РД пока не погасите ВСЮ текущую задолженность (ИМХО БЕЗ сумм в Рассрочках) +начисленные %%.
Причем узнать сумму отех 40% для погашения можно через просветленного сотрудника Чата, причем "на вчера", а таки текущую можно попробовать сапроксимировать путем 2..3 дн. мучанья Чата.

Спасибо. Есть небольшой попандос. Нужно быть более внимательным.

может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:45

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии

Тут же нужно оценить на сколько это выгодно.
Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.
Amethyst
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