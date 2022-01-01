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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 240241242243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:02

  Amethyst написав:
  Shaman написав:может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии

Тут же нужно оценить на сколько это выгодно.
Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.


так что ждем 20 загаси, 80 простим? )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:03

  Amethyst написав:
  Shaman написав:может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии

Тут же нужно оценить на сколько это выгодно.
Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.

в начале
  rollo написав:Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией.
Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках.
Что мне будет за это? :cry:

т.е. гасить нужно только сумму вне рассрочек, она намного меньше
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:06

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:
  Shaman написав:может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии

Тут же нужно оценить на сколько это выгодно.
Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.


так что ждем 20 загаси, 80 простим? )

ждем журавля в небе, а когда банк свернет эту программу - пойдут жалобы - а почему же я не загасился ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:09

  Shaman написав:
  IMPRINTER написав:так что ждем 20 загаси, 80 простим? )

ждем журавля в небе, а когда банк свернет эту программу - пойдут жалобы - а почему же я не загасился ;)

Та мне пофиг, я долги ооочень люблю. Я их всегда отдаю, но всегда с грустью.
Но если 20/80, то я хотя бы задумаюсь
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:34

  yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 .
То есть реальная выгода ц меня получилась 16%.
Варто чи ні?

А якщо податок не сплатити ? Як податкова взнає , що дохід утворився ? Ала хіба передасть інфу ? Тоді чого сама і не заплатить пдфо ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:49

  maxprofit написав:
  yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 .
То есть реальная выгода ц меня получилась 16%.
Варто чи ні?

А якщо податок не сплатити ? Як податкова взнає , що дохід утворився ? Ала хіба передасть інфу ? Тоді чого сама і не заплатить пдфо ?


обычно про это стучит банк насколько я знаю ... так же как нотариус о получение в наследство квартиры родственником не 1/2 группы ...
IMPRINTER
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