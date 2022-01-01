|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:02
Amethyst написав: Shaman написав:
может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии
Тут же нужно оценить на сколько это выгодно.
Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.
так что ждем 20 загаси, 80 простим? )
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38461
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 6129 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:03
Amethyst написав: Shaman написав:
может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии
Тут же нужно оценить на сколько это выгодно.
Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.
в начале
rollo написав:
Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией.
Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочка
х.
Что мне будет за это?
т.е. гасить нужно только сумму вне рассрочек, она намного меньше
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1864
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:06
IMPRINTER написав: Amethyst написав: Shaman написав:
может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии
Тут же нужно оценить на сколько это выгодно.
Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.
так что ждем 20 загаси, 80 простим? )
ждем журавля в небе, а когда банк свернет эту программу - пойдут жалобы - а почему же я не загасился
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1864
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:09
Shaman написав: IMPRINTER написав:
так что ждем 20 загаси, 80 простим? )
ждем журавля в небе, а когда банк свернет эту программу - пойдут жалобы - а почему же я не загасился
Та мне пофиг, я долги ооочень люблю. Я их всегда отдаю, но всегда с грустью.
Но если 20/80, то я хотя бы задумаюсь
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2205
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:34
yama написав:
Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 .
То есть реальная выгода ц меня получилась 16%.
Варто чи ні?
А якщо податок не сплатити ? Як податкова взнає , що дохід утворився ? Ала хіба передасть інфу ? Тоді чого сама і не заплатить пдфо ?
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 1144
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1250 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:49
maxprofit написав: yama написав:
Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 .
То есть реальная выгода ц меня получилась 16%.
Варто чи ні?
А якщо податок не сплатити ? Як податкова взнає , що дохід утворився ? Ала хіба передасть інфу ? Тоді чого сама і не заплатить пдфо ?
обычно про это стучит банк насколько я знаю ... так же как нотариус о получение в наследство квартиры родственником не 1/2 группы ...
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38461
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 6129 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|271
|308044
|
|
|1439
|768768
|
|
|23
|3819
|
|