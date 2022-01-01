Shaman написав:может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии
Тут же нужно оценить на сколько это выгодно. Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.
Shaman написав:может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии
Тут же нужно оценить на сколько это выгодно. Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.
в начале
rollo написав:Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией. Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках. Что мне будет за это?
т.е. гасить нужно только сумму вне рассрочек, она намного меньше
Shaman написав:может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии
Тут же нужно оценить на сколько это выгодно. Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.
так что ждем 20 загаси, 80 простим? )
ждем журавля в небе, а когда банк свернет эту программу - пойдут жалобы - а почему же я не загасился
yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 . То есть реальная выгода ц меня получилась 16%. Варто чи ні?
А якщо податок не сплатити ? Як податкова взнає , що дохід утворився ? Ала хіба передасть інфу ? Тоді чого сама і не заплатить пдфо ?
yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 . То есть реальная выгода ц меня получилась 16%. Варто чи ні?
А якщо податок не сплатити ? Як податкова взнає , що дохід утворився ? Ала хіба передасть інфу ? Тоді чого сама і не заплатить пдфо ?
обычно про это стучит банк насколько я знаю ... так же как нотариус о получение в наследство квартиры родственником не 1/2 группы ...
yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 . То есть реальная выгода ц меня получилась 16%. Варто чи ні?
після скористання "кредитним прощенням" банк закриває вашу картку і забере КЛ зараз на час війни нові КЛ не відкриваються