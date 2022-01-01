Shaman написав:может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии
Тут же нужно оценить на сколько это выгодно. Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.
Shaman написав:может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии
Тут же нужно оценить на сколько это выгодно. Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.
в начале
rollo написав:Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией. Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках. Что мне будет за это?
т.е. гасить нужно только сумму вне рассрочек, она намного меньше
Shaman написав:может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии
Тут же нужно оценить на сколько это выгодно. Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.
так что ждем 20 загаси, 80 простим? )
ждем журавля в небе, а когда банк свернет эту программу - пойдут жалобы - а почему же я не загасился
yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 . То есть реальная выгода ц меня получилась 16%. Варто чи ні?
А якщо податок не сплатити ? Як податкова взнає , що дохід утворився ? Ала хіба передасть інфу ? Тоді чого сама і не заплатить пдфо ?
yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 . То есть реальная выгода ц меня получилась 16%. Варто чи ні?
А якщо податок не сплатити ? Як податкова взнає , що дохід утворився ? Ала хіба передасть інфу ? Тоді чого сама і не заплатить пдфо ?
обычно про это стучит банк насколько я знаю ... так же как нотариус о получение в наследство квартиры родственником не 1/2 группы ...
yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 . То есть реальная выгода ц меня получилась 16%. Варто чи ні?
після скористання "кредитним прощенням" банк закриває вашу картку і забере КЛ зараз на час війни нові КЛ не відкриваються
Сьогодні саме РД на одній з Ред. Були самі розстрочки.Загасив 80%. Карта одразу пропала з переліку наявних. Обіцяли листа на імейл з подробицями - поки нема, мабуть, після проводки надійде. Думаю довигрібати всі рештки кред. лімітів та закрити всі Реди на всіх акаунтах родини. Все одно зараз ані кешбеку, ані ліміту (по 2000 грн на карту). У мене вийде непоганий кешбек з усіх карток - тисяч 40, гадаю, це вигідна пропозиція.