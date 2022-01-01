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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 241242243244>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:02

  Amethyst написав:
  Shaman написав:может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии

Тут же нужно оценить на сколько это выгодно.
Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.


так что ждем 20 загаси, 80 простим? )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:03

  Amethyst написав:
  Shaman написав:может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии

Тут же нужно оценить на сколько это выгодно.
Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.

в начале
  rollo написав:Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией.
Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках.
Что мне будет за это? :cry:

т.е. гасить нужно только сумму вне рассрочек, она намного меньше
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:06

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:
  Shaman написав:может уже неактуально, но ИМХО можете погасить прямо сейчас на сумму долга (без учета рассрочек) - списание потом % будет в грейсе. но сумму без рассрочек надо погасить в 0 целиком, а не частями, поскольку платную часть долга Альфа гасит последней, не по хронологии

Тут же нужно оценить на сколько это выгодно.
Вот шо лучше: сидеть в грейсе с долгом в 50К и выплачивать %% по 30грн за готівкові оп-ї или снять с депозита под 9.5% оте 50К и таки погасить эти 30грн.


так что ждем 20 загаси, 80 простим? )

ждем журавля в небе, а когда банк свернет эту программу - пойдут жалобы - а почему же я не загасился ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:09

  Shaman написав:
  IMPRINTER написав:так что ждем 20 загаси, 80 простим? )

ждем журавля в небе, а когда банк свернет эту программу - пойдут жалобы - а почему же я не загасился ;)

Та мне пофиг, я долги ооочень люблю. Я их всегда отдаю, но всегда с грустью.
Но если 20/80, то я хотя бы задумаюсь
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:34

  yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 .
То есть реальная выгода ц меня получилась 16%.
Варто чи ні?

А якщо податок не сплатити ? Як податкова взнає , що дохід утворився ? Ала хіба передасть інфу ? Тоді чого сама і не заплатить пдфо ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:49

  maxprofit написав:
  yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 .
То есть реальная выгода ц меня получилась 16%.
Варто чи ні?

А якщо податок не сплатити ? Як податкова взнає , що дохід утворився ? Ала хіба передасть інфу ? Тоді чого сама і не заплатить пдфо ?


обычно про это стучит банк насколько я знаю ... так же как нотариус о получение в наследство квартиры родственником не 1/2 группы ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:57

  greenozon написав:
  yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 .
То есть реальная выгода ц меня получилась 16%.
Варто чи ні?



після скористання "кредитним прощенням" банк закриває вашу картку і забере КЛ
зараз на час війни нові КЛ не відкриваються


https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 4339410578

а что с другими продуктами банка? если несколько кредиток?

банк работает как раньше или остается осадочек и банк поддавит на выход?

а что в кредитной истории в таком случае?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:06

Re: Альфа-Банк

Сьогодні саме РД на одній з Ред. Були самі розстрочки.Загасив 80%. Карта одразу пропала з переліку наявних. Обіцяли листа на імейл з подробицями - поки нема, мабуть, після проводки надійде. Думаю довигрібати всі рештки кред. лімітів та закрити всі Реди на всіх акаунтах родини. Все одно зараз ані кешбеку, ані ліміту (по 2000 грн на карту). У мене вийде непоганий кешбек з усіх карток - тисяч 40, гадаю, це вигідна пропозиція.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:09

Re: Альфа-Банк

А в чому причина такої небаченої альфа-щедрості? Туговато у банки з ліквідністю?
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:14

Re: Альфа-Банк

Мабуть, резерви потрібні, бо кредитів роздали, а гасити не дуже клієнти бажають, і кредитувати нема кого.
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