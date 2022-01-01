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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:24

  maxprofit написав:Сьогодні саме РД на одній з Ред. Були самі розстрочки.Загасив 80%. Карта одразу пропала з переліку наявних. Обіцяли листа на імейл з подробицями - поки нема, мабуть, після проводки надійде. Думаю довигрібати всі рештки кред. лімітів та закрити всі Реди на всіх акаунтах родини. Все одно зараз ані кешбеку, ані ліміту (по 2000 грн на карту). У мене вийде непоганий кешбек з усіх карток - тисяч 40, гадаю, це вигідна пропозиція.

У вас наверное очень большая родня. Потому чтобы если при лимитах в 2000 грн. на карту получить "прощение" от Альфы в 40000 грн., то надо иметь аж 40000/20%/2000=100 карт. Даже если допустить что у каждого родича по 3 кредитки - то родни с картами Альфы у вас получается больше 30 человек. И это только взрослых. С детьми и того больше будет ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:28

WallNutPen Ліміти Ала налила до великого вторгнення по 200000 , а потім швиденько позрізала і зрізає досі, як тільки гашу розстрочки .
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:05

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:Если закрывать кредитку, то оно того не стоит ИМХО...

Нее, не выгодно закрывать.
Хай уговаривают дальше, жду 50/50

А если хамелеон то вообще рыпаться смысла нету? Так как 3 мес кредитных каникул а дальше по 10% от сумы без изменений. А гривна за 10 мес точно упадет в а 16%. А у меня деньги в кеше $
Востаннє редагувалось yama в Чет 28 кві, 2022 18:12, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:11

Ой+ в чому щедрість ? Колекторам то по програмі 5- 10- 20 плати 80-95 пробачаємо продавати прийдеться
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:30

  yama написав:Ой+ в чому щедрість ? Колекторам то по програмі 5- 10- 20 плати 80-95 пробачаємо продавати прийдеться

Ну я щось аналогів не пригадую. Не всі ж попадуть колекторам. Я також отримав подібну пропозицію і маю депо у валюті в цій банці на значно більшу суму - відкрив на 5 років у лютому.
Готовий скористатись, хоч в мене там аж і не так багато боргу - 12 тис., от ще відпраляли би податок автоматично, щоб не морочитись. До речі також думаю, що падіння курсу може бути значне.
Ой+
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Женя00

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