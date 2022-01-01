maxprofit написав:Сьогодні саме РД на одній з Ред. Були самі розстрочки.Загасив 80%. Карта одразу пропала з переліку наявних. Обіцяли листа на імейл з подробицями - поки нема, мабуть, після проводки надійде. Думаю довигрібати всі рештки кред. лімітів та закрити всі Реди на всіх акаунтах родини. Все одно зараз ані кешбеку, ані ліміту (по 2000 грн на карту). У мене вийде непоганий кешбек з усіх карток - тисяч 40, гадаю, це вигідна пропозиція.
У вас наверное очень большая родня. Потому чтобы если при лимитах в 2000 грн. на карту получить "прощение" от Альфы в 40000 грн., то надо иметь аж 40000/20%/2000=100 карт. Даже если допустить что у каждого родича по 3 кредитки - то родни с картами Альфы у вас получается больше 30 человек. И это только взрослых. С детьми и того больше будет
yama написав:Ой+ в чому щедрість ? Колекторам то по програмі 5- 10- 20 плати 80-95 пробачаємо продавати прийдеться
Ну я щось аналогів не пригадую. Не всі ж попадуть колекторам. Я також отримав подібну пропозицію і маю депо у валюті в цій банці на значно більшу суму - відкрив на 5 років у лютому. Готовий скористатись, хоч в мене там аж і не так багато боргу - 12 тис., от ще відпраляли би податок автоматично, щоб не морочитись. До речі також думаю, що падіння курсу може бути значне.