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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:24

  maxprofit написав:Сьогодні саме РД на одній з Ред. Були самі розстрочки.Загасив 80%. Карта одразу пропала з переліку наявних. Обіцяли листа на імейл з подробицями - поки нема, мабуть, після проводки надійде. Думаю довигрібати всі рештки кред. лімітів та закрити всі Реди на всіх акаунтах родини. Все одно зараз ані кешбеку, ані ліміту (по 2000 грн на карту). У мене вийде непоганий кешбек з усіх карток - тисяч 40, гадаю, це вигідна пропозиція.

У вас наверное очень большая родня. Потому чтобы если при лимитах в 2000 грн. на карту получить "прощение" от Альфы в 40000 грн., то надо иметь аж 40000/20%/2000=100 карт. Даже если допустить что у каждого родича по 3 кредитки - то родни с картами Альфы у вас получается больше 30 человек. И это только взрослых. С детьми и того больше будет ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:28

WallNutPen Ліміти Ала налила до великого вторгнення по 200000 , а потім швиденько позрізала і зрізає досі, як тільки гашу розстрочки .
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:05

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:Если закрывать кредитку, то оно того не стоит ИМХО...

Нее, не выгодно закрывать.
Хай уговаривают дальше, жду 50/50

А если хамелеон то вообще рыпаться смысла нету? Так как 3 мес кредитных каникул а дальше по 10% от сумы без изменений. А гривна за 10 мес точно упадет в а 16%. А у меня деньги в кеше $
Востаннє редагувалось yama в Чет 28 кві, 2022 18:12, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:11

Ой+ в чому щедрість ? Колекторам то по програмі 5- 10- 20 плати 80-95 пробачаємо продавати прийдеться
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:30

  yama написав:Ой+ в чому щедрість ? Колекторам то по програмі 5- 10- 20 плати 80-95 пробачаємо продавати прийдеться

Ну я щось аналогів не пригадую. Не всі ж попадуть колекторам. Я також отримав подібну пропозицію і маю депо у валюті в цій банці на значно більшу суму - відкрив на 5 років у лютому.
Готовий скористатись, хоч в мене там аж і не так багато боргу - 12 тис., от ще відправляли би податок автоматично, щоб не морочитись. До речі також думаю, що падіння курсу може бути значне.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:52

Ой+ ну от власне подавати декларацію самостійно , перший раз в житті :oops: та ще й інфляція та девальвація грн .. прямо відчуваю навіть ядра соняшника за тиждень більше ніж на 1 грн подорожчали :mrgreen: а про ціни на справжнє морозиво із споавжнього молока навіть говорити страшно. Тож цих 16% це тільки інфляція за рік ( 10 міс) виплат по хамелеону ... І 4630 грн чистої вигоди на 10 міс з 29 тис кредиту ...не приваблює... Ріст долара ( падіння гривні) та інфляція за 10 міс в сумі будуть більше 16% за 10 міс. Так що свої 730$ ближче до тіла ніж 29000 грн розмазаних на 10 міс
Щодо хамелеону так точно

P.S.
По військових облігаціях це тільки патріотизм для жадібних хто не готовий просто віддати гроші ЗСУ, а хоче зробити це якимось завуальованим способом.
P.P.S. доречі Україна вчасно гасить євробонди ? От богаті дядьки заробили коли взяли за ~0.75 від номіналу чи скільки там було , я не пригадую точних цифр
Востаннє редагувалось yama в Чет 28 кві, 2022 18:54, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:54

  Ой+ написав:А в чому причина такої небаченої альфа-щедрості? Туговато у банки з ліквідністю?

причины - возможно банк прогнозирует девал и считает, что лучше сейчас гарантировано получить 80%, чем когда-то 100%. не все же форумчане готовы гаситься - почему? ;)

знатоки, подскажите, банк должен начислять резерв на кредит, если кредитор совсем забил на погашение в настоящее время (полностью ушел на кредитные каникулы) или нет?

ИМХО - если кредит платный, гаситься надо.
если бесплатный - вопрос открыт, можно не спешить гаситься и перекладывать рассрочки дальше.

что-то я думаю, что в будущем Альфа уже вообще не нальет лимит таким клиентам...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:57

Re: Альфа-Банк

Добрі люди, а підкажіть, якщо по Хамелеону пропустити внесення мінімального платежу, акція 80/20 залишиться доступною чи зникне? Якщо зникне, то для Хамелеону чи для всіх кредиток?
l-m
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:01

  l-m написав:Добрі люди, а підкажіть, якщо по Хамелеону пропустити внесення мінімального платежу, акція 80/20 залишиться доступною чи зникне? Якщо зникне, то для Хамелеону чи для всіх кредиток?

Я можу помилятися , але березень квітень травень кредитні канікули у хамелеона в тому числі. Тобто вносити його до яервня не треба .

Пишу з bombe shuttle зараз турбує тільки одне коли і чи долетить та взірветься "ядрьона" бомба до Львова :mrgreen:
Востаннє редагувалось yama в Чет 28 кві, 2022 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:02

  l-m написав:Добрі люди, а підкажіть, якщо по Хамелеону пропустити внесення мінімального платежу, акція 80/20 залишиться доступною чи зникне? Якщо зникне, то для Хамелеону чи для всіх кредиток?

ИМХО, если вы начнете пропускать мин платеж - то Хамелеон из бесплатного начнет превращаться в платный.

есть кто-то, кто пошел на каникулы по Хамону - какой результат?

по кредиту - на кредитных каникулах. акция не исчезла
Shaman
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