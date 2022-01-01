maxprofit написав:Сьогодні саме РД на одній з Ред. Були самі розстрочки.Загасив 80%. Карта одразу пропала з переліку наявних. Обіцяли листа на імейл з подробицями - поки нема, мабуть, після проводки надійде. Думаю довигрібати всі рештки кред. лімітів та закрити всі Реди на всіх акаунтах родини. Все одно зараз ані кешбеку, ані ліміту (по 2000 грн на карту). У мене вийде непоганий кешбек з усіх карток - тисяч 40, гадаю, це вигідна пропозиція.
У вас наверное очень большая родня. Потому чтобы если при лимитах в 2000 грн. на карту получить "прощение" от Альфы в 40000 грн., то надо иметь аж 40000/20%/2000=100 карт. Даже если допустить что у каждого родича по 3 кредитки - то родни с картами Альфы у вас получается больше 30 человек. И это только взрослых. С детьми и того больше будет
yama написав:Ой+ в чому щедрість ? Колекторам то по програмі 5- 10- 20 плати 80-95 пробачаємо продавати прийдеться
Ну я щось аналогів не пригадую. Не всі ж попадуть колекторам. Я також отримав подібну пропозицію і маю депо у валюті в цій банці на значно більшу суму - відкрив на 5 років у лютому. Готовий скористатись, хоч в мене там аж і не так багато боргу - 12 тис., от ще відправляли би податок автоматично, щоб не морочитись. До речі також думаю, що падіння курсу може бути значне.
Ой+ ну от власне подавати декларацію самостійно , перший раз в житті та ще й інфляція та девальвація грн .. прямо відчуваю навіть ядра соняшника за тиждень більше ніж на 1 грн подорожчали а про ціни на справжнє морозиво із споавжнього молока навіть говорити страшно. Тож цих 16% це тільки інфляція за рік ( 10 міс) виплат по хамелеону ... І 4630 грн чистої вигоди на 10 міс з 29 тис кредиту ...не приваблює... Ріст долара ( падіння гривні) та інфляція за 10 міс в сумі будуть більше 16% за 10 міс. Так що свої 730$ ближче до тіла ніж 29000 грн розмазаних на 10 міс Щодо хамелеону так точно
P.S. По військових облігаціях це тільки патріотизм для жадібних хто не готовий просто віддати гроші ЗСУ, а хоче зробити це якимось завуальованим способом. P.P.S. доречі Україна вчасно гасить євробонди ? От богаті дядьки заробили коли взяли за ~0.75 від номіналу чи скільки там було , я не пригадую точних цифр
Востаннє редагувалось yama в Чет 28 кві, 2022 18:54, всього редагувалось 1 раз.