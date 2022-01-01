Додано: Чет 28 кві, 2022 19:30

Неужели кто-то так сильно верит в сильную гривну что думает что прибыль 16% ( а это прибыль для клиента) покроет инфляцию и девальвацию за год по хамелеону ? Даже больше года 3 мес кред каникул и 10 мес оплатыДа я понимаю что там сложный процент ну почти ануитет по хамелеону , ну да таки больше 16% выгоды но всетаки ...Тогда надо считать что будет если эти же деньги положить на какой то текущий счет , какие там проценты по нему и каждый месяц отнимать по 10% ... Сколько там сейчас % по текущим в гривне ? А можно ведь и разбить на срочные там по 3 6 9 мес чуть больше % . Но этими копейками можно пренебречь. В условиях войны 29 тис грн сегодня и 29 - 2.9 тис и так далее завтра это разные деньги... А завтра возможно этих 29-2,9 вообще = 0я верю в ЗСУ ! Верю в помощь западных партнеров , но 16% очень маленькая плата за риск, к примеру по евробондам давали скидки побольше значительно больше учитывая выплаты по купону, так чего мы должны соглашаться на меньшее ?