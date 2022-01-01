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Альфа-Банк
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:07
Shaman написав:
знатоки, подскажите, банк должен начислять резерв на кредит, если кредитор совсем забил на погашение в настоящее время (полностью ушел на кредитные каникулы) или нет?
Банк обязан ежемесячно пересматривать состояние погашение кредита и в зависимости от изменения ситуации доформировывать или расформировывать резервы. Самый маленький резерв по долгу "стандартный" - кажется 2% (точно не помню может 5). По последней категории - резерв формируют под 100% от долга. Сами по себе каникулы вистов не добавляют - это явно ухудшение качества долга, требующее доформирования резерва
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:09
WallNutPen написав: Shaman написав:
знатоки, подскажите, банк должен начислять резерв на кредит, если кредитор совсем забил на погашение в настоящее время (полностью ушел на кредитные каникулы) или нет?
Банк обязан ежемесячно пересматривать состояние погашение кредита и в зависимости от изменения ситуации доформировывать или расформировывать резервы. Самый маленький резерв по долгу "стандартный" - кажется 2% (точно не помню может 5). По последней категории - резерв формируют под 100% от долга. Сами по себе каникулы вистов не добавляют - это явно ухудшение качества долга, требующее доформирования резерва
тогда может быть банк готов фиксировать 20% убыток, но не начислять 100% резерв...
upd меня как-то уже зафукали, но повторюсь. один из топов украинской Альфы когда-то говорил, что Альфа единственный крупный частный банк, который пережил в РФ 98 год. и соответственно, у акционеров есть стратегия, как себя вести в кризисных ситуациях.
выход в реальный кеш во время кризиса, даже с некоторыми потерями, - один из возможных сценариев.
upd2 и еще одна стратегия - у банка всегда большая подушка ликвидности.
Востаннє редагувалось Shaman
в Чет 28 кві, 2022 19:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:13
Shaman написав: WallNutPen написав: Shaman написав:
знатоки, подскажите, банк должен начислять резерв на кредит, если кредитор совсем забил на погашение в настоящее время (полностью ушел на кредитные каникулы) или нет?
Банк обязан ежемесячно пересматривать состояние погашение кредита и в зависимости от изменения ситуации доформировывать или расформировывать резервы. Самый маленький резерв по долгу "стандартный" - кажется 2% (точно не помню может 5). По последней категории - резерв формируют под 100% от долга. Сами по себе каникулы вистов не добавляют - это явно ухудшение качества долга, требующее доформирования резерва
тогда может быть банк готов фиксировать 20% убыток, но не начислять 100% резерв...
Ну сам по себе резерв это ведь не потерянные деньги. После погашения кредита банк просто сделает обратную проводку и расходы которые были раньше вернутся. Тем более я думаю сейчас щедростью Альфы воспользуется большинство платежеспособных клиентов. То есть понравятся те кредитки которые и так погасились бы в течении следующих 1-9 месяцев как подойдут Сроки рассрочек и сроки гашения хамелеона. А вот прощенный долг это уже чистые убытки банка. Да ещё и если не ошибаюсь за счёт прибыли а не валовых расходов. Так что мне кажется тут таки дело больше связано все таки с ликвидностью
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:20
WallNutPen написав: Shaman написав: WallNutPen написав:
Банк обязан ежемесячно пересматривать состояние погашение кредита и в зависимости от изменения ситуации доформировывать или расформировывать резервы. Самый маленький резерв по долгу "стандартный" - кажется 2% (точно не помню может 5). По последней категории - резерв формируют под 100% от долга. Сами по себе каникулы вистов не добавляют - это явно ухудшение качества долга, требующее доформирования резерва
тогда может быть банк готов фиксировать 20% убыток, но не начислять 100% резерв...
Ну сам по себе резерв это ведь не потерянные деньги. После погашения кредита банк просто сделает обратную проводку и расходы которые были раньше вернутся. Тем более я думаю сейчас щедростью Альфы воспользуется большинство платежеспособных клиентов
. То есть понравятся те кредитки которые и так погасились бы в течении следующих 1-9 месяцев как подойдут Сроки рассрочек и сроки гашения хамелеона. А вот прощенный долг это уже чистые убытки банка. Да ещё и если не ошибаюсь за счёт прибыли а не валовых расходов. Так что мне кажется тут таки дело больше связано все таки с ликвидностью
но таких клиентов заведомо меньше половины - людей которые, кредитуются при наличии свободного кеша, ИМХО немного. возможно, они все тусят здесь
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Shaman
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:30
Неужели кто-то так сильно верит в сильную гривну что думает что прибыль 16% ( а это прибыль для клиента) покроет инфляцию и девальвацию за год по хамелеону ? Даже больше года 3 мес кред каникул и 10 мес оплаты
Да я понимаю что там сложный процент ну почти ануитет по хамелеону , ну да таки больше 16% выгоды но всетаки ...
Тогда надо считать что будет если эти же деньги положить на какой то текущий счет , какие там проценты по нему и каждый месяц отнимать по 10% ... Сколько там сейчас % по текущим в гривне ? А можно ведь и разбить на срочные там по 3 6 9 мес чуть больше % . Но этими копейками можно пренебречь. В условиях войны 29 тис грн сегодня и 29 - 2.9 тис и так далее завтра это разные деньги... А завтра возможно этих 29-2,9 вообще = 0
я верю в ЗСУ ! Верю в помощь западных партнеров , но 16% очень маленькая плата за риск, к примеру по евробондам давали скидки побольше значительно больше учитывая выплаты по купону, так чего мы должны соглашаться на меньшее ?
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yama
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Додано: Чет 28 кві, 2022 20:10
Amethyst написав: Shaman написав: IMPRINTER написав:
так что ждем 20 загаси, 80 простим? )
ждем журавля в небе, а когда банк свернет эту программу - пойдут жалобы - а почему же я не загасился
Та мне пофиг, я долги ооочень люблю. Я их всегда отдаю, но всегда с грустью.
Но если 20/80, то я хотя бы задумаюсь
Долги желательно хранить в депозитной ячейке.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 22:12
Shaman написав:
но таких клиентов заведомо меньше половины - людей которые, кредитуются при наличии свободного кеша, ИМХО немного. возможно, они все тусят здесь
Тут я с вами согласен. Но на мой взгляд чтобы был еффект для через снижение резервов надо чтобы кроме того что погасят платежеспособные клиенты и как можно больше погасились клиенты чьи кредиты отнесены при формировании резервов в категорию сомнительные (формируется резерв в размере 50% от долга) и безнадёжные (резерв 100%). Вот в этом случае уменьшение резервов под такие кредиты позволит банку показать балансовую прибыль при одновременном отражении убытков от прощения. Если же погасятся кредиты классифицированные как стандартные (резерв 2%), под контролем (5%) или субстандартные (20%) то расформированных при погашении этих кредитов резервы составят меньшую сумму чем размер (прощения). К тому же в отличие от платежеспособные должников - те у кого классифицированы как сомнительные или безнадёжные в большинстве своем вряд ли имеют деньги чтобы погасить одномоментно 80% своих долгов банку. Плюс ещё один немаловажный момент - банк не предлагает "прощение" клиентам имеющим просрочку. А как раз такие сидят в кредитах классифицированных как сомнительные и безнадежные. То есть я таки склоняюсь к мысли что целью акции является больше пополнение корсчетов банка живыми деньгами для улучшения ситуации с ликвидностью. Но это чисто мое мнение. Не претендую на истину.
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WallNutPen
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:41
Треба Аллу якост переконати податки автоматом вирахувать, наприклад ті 20% як кишмиш хай би зарахувала...
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:00
Працював колись в банку, який зараз уже зліг відпочити, так банк перед падінням давав до 70% дисконту, а донбасу до 90%. По Ред в мене борг не великий , можливо і скористаюсь, а Хамелеон не варто погашати заради 16% (4% з'їдять податки), бо я погашаю і одразу трачу і знову максимальний ліміт заборгованості
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:09
Вітаю. Бачу, що тут обговорюють пропозицію Али, де вона списує 20% заборгованості. На моєму прикладі можете пояснити весь механізм. КЛ 15000, на картці зараз 1500. Таким чином я маю внести 80% від суми 15000-1500? І карта буде заморожена?
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