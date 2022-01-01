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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 243244245246>

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Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:07

  Shaman написав:знатоки, подскажите, банк должен начислять резерв на кредит, если кредитор совсем забил на погашение в настоящее время (полностью ушел на кредитные каникулы) или нет?

Банк обязан ежемесячно пересматривать состояние погашение кредита и в зависимости от изменения ситуации доформировывать или расформировывать резервы. Самый маленький резерв по долгу "стандартный" - кажется 2% (точно не помню может 5). По последней категории - резерв формируют под 100% от долга. Сами по себе каникулы вистов не добавляют - это явно ухудшение качества долга, требующее доформирования резерва
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:09

  WallNutPen написав:
  Shaman написав:знатоки, подскажите, банк должен начислять резерв на кредит, если кредитор совсем забил на погашение в настоящее время (полностью ушел на кредитные каникулы) или нет?

Банк обязан ежемесячно пересматривать состояние погашение кредита и в зависимости от изменения ситуации доформировывать или расформировывать резервы. Самый маленький резерв по долгу "стандартный" - кажется 2% (точно не помню может 5). По последней категории - резерв формируют под 100% от долга. Сами по себе каникулы вистов не добавляют - это явно ухудшение качества долга, требующее доформирования резерва

тогда может быть банк готов фиксировать 20% убыток, но не начислять 100% резерв...

upd меня как-то уже зафукали, но повторюсь. один из топов украинской Альфы когда-то говорил, что Альфа единственный крупный частный банк, который пережил в РФ 98 год. и соответственно, у акционеров есть стратегия, как себя вести в кризисных ситуациях.

выход в реальный кеш во время кризиса, даже с некоторыми потерями, - один из возможных сценариев.

upd2 и еще одна стратегия - у банка всегда большая подушка ликвидности.
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 28 кві, 2022 19:18, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:13

  Shaman написав:
  WallNutPen написав:
  Shaman написав:знатоки, подскажите, банк должен начислять резерв на кредит, если кредитор совсем забил на погашение в настоящее время (полностью ушел на кредитные каникулы) или нет?

Банк обязан ежемесячно пересматривать состояние погашение кредита и в зависимости от изменения ситуации доформировывать или расформировывать резервы. Самый маленький резерв по долгу "стандартный" - кажется 2% (точно не помню может 5). По последней категории - резерв формируют под 100% от долга. Сами по себе каникулы вистов не добавляют - это явно ухудшение качества долга, требующее доформирования резерва

тогда может быть банк готов фиксировать 20% убыток, но не начислять 100% резерв...

Ну сам по себе резерв это ведь не потерянные деньги. После погашения кредита банк просто сделает обратную проводку и расходы которые были раньше вернутся. Тем более я думаю сейчас щедростью Альфы воспользуется большинство платежеспособных клиентов. То есть понравятся те кредитки которые и так погасились бы в течении следующих 1-9 месяцев как подойдут Сроки рассрочек и сроки гашения хамелеона. А вот прощенный долг это уже чистые убытки банка. Да ещё и если не ошибаюсь за счёт прибыли а не валовых расходов. Так что мне кажется тут таки дело больше связано все таки с ликвидностью
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:20

  WallNutPen написав:
  Shaman написав:
  WallNutPen написав:Банк обязан ежемесячно пересматривать состояние погашение кредита и в зависимости от изменения ситуации доформировывать или расформировывать резервы. Самый маленький резерв по долгу "стандартный" - кажется 2% (точно не помню может 5). По последней категории - резерв формируют под 100% от долга. Сами по себе каникулы вистов не добавляют - это явно ухудшение качества долга, требующее доформирования резерва

тогда может быть банк готов фиксировать 20% убыток, но не начислять 100% резерв...

Ну сам по себе резерв это ведь не потерянные деньги. После погашения кредита банк просто сделает обратную проводку и расходы которые были раньше вернутся. Тем более я думаю сейчас щедростью Альфы воспользуется большинство платежеспособных клиентов. То есть понравятся те кредитки которые и так погасились бы в течении следующих 1-9 месяцев как подойдут Сроки рассрочек и сроки гашения хамелеона. А вот прощенный долг это уже чистые убытки банка. Да ещё и если не ошибаюсь за счёт прибыли а не валовых расходов. Так что мне кажется тут таки дело больше связано все таки с ликвидностью

но таких клиентов заведомо меньше половины - людей которые, кредитуются при наличии свободного кеша, ИМХО немного. возможно, они все тусят здесь :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:30

Re: Альфа-Банк

Неужели кто-то так сильно верит в сильную гривну что думает что прибыль 16% ( а это прибыль для клиента) покроет инфляцию и девальвацию за год по хамелеону ? Даже больше года 3 мес кред каникул и 10 мес оплаты
Да я понимаю что там сложный процент ну почти ануитет по хамелеону , ну да таки больше 16% выгоды но всетаки ...
Тогда надо считать что будет если эти же деньги положить на какой то текущий счет , какие там проценты по нему и каждый месяц отнимать по 10% ... Сколько там сейчас % по текущим в гривне ? А можно ведь и разбить на срочные там по 3 6 9 мес чуть больше % . Но этими копейками можно пренебречь. В условиях войны 29 тис грн сегодня и 29 - 2.9 тис и так далее завтра это разные деньги... А завтра возможно этих 29-2,9 вообще = 0
я верю в ЗСУ ! Верю в помощь западных партнеров , но 16% очень маленькая плата за риск, к примеру по евробондам давали скидки побольше значительно больше учитывая выплаты по купону, так чего мы должны соглашаться на меньшее ? :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:10

  Amethyst написав:
  Shaman написав:
  IMPRINTER написав:так что ждем 20 загаси, 80 простим? )

ждем журавля в небе, а когда банк свернет эту программу - пойдут жалобы - а почему же я не загасился ;)

Та мне пофиг, я долги ооочень люблю. Я их всегда отдаю, но всегда с грустью.
Но если 20/80, то я хотя бы задумаюсь

Долги желательно хранить в депозитной ячейке.
helter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 22:12

  Shaman написав:но таких клиентов заведомо меньше половины - людей которые, кредитуются при наличии свободного кеша, ИМХО немного. возможно, они все тусят здесь :D

Тут я с вами согласен. Но на мой взгляд чтобы был еффект для через снижение резервов надо чтобы кроме того что погасят платежеспособные клиенты и как можно больше погасились клиенты чьи кредиты отнесены при формировании резервов в категорию сомнительные (формируется резерв в размере 50% от долга) и безнадёжные (резерв 100%). Вот в этом случае уменьшение резервов под такие кредиты позволит банку показать балансовую прибыль при одновременном отражении убытков от прощения. Если же погасятся кредиты классифицированные как стандартные (резерв 2%), под контролем (5%) или субстандартные (20%) то расформированных при погашении этих кредитов резервы составят меньшую сумму чем размер (прощения). К тому же в отличие от платежеспособные должников - те у кого классифицированы как сомнительные или безнадёжные в большинстве своем вряд ли имеют деньги чтобы погасить одномоментно 80% своих долгов банку. Плюс ещё один немаловажный момент - банк не предлагает "прощение" клиентам имеющим просрочку. А как раз такие сидят в кредитах классифицированных как сомнительные и безнадежные. То есть я таки склоняюсь к мысли что целью акции является больше пополнение корсчетов банка живыми деньгами для улучшения ситуации с ликвидностью. Но это чисто мое мнение. Не претендую на истину.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:41

Re: Альфа-Банк

Треба Аллу якост переконати податки автоматом вирахувать, наприклад ті 20% як кишмиш хай би зарахувала...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:00

Re: Альфа-Банк

Працював колись в банку, який зараз уже зліг відпочити, так банк перед падінням давав до 70% дисконту, а донбасу до 90%. По Ред в мене борг не великий , можливо і скористаюсь, а Хамелеон не варто погашати заради 16% (4% з'їдять податки), бо я погашаю і одразу трачу і знову максимальний ліміт заборгованості
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:09

Re: Альфа-Банк

Вітаю. Бачу, що тут обговорюють пропозицію Али, де вона списує 20% заборгованості. На моєму прикладі можете пояснити весь механізм. КЛ 15000, на картці зараз 1500. Таким чином я маю внести 80% від суми 15000-1500? І карта буде заморожена?
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