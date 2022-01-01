Так, вносите 10800 замість існуючого боргу 13500. Але карта буде не заморожена, а взагалі закрита разом із рахунком. Більш за все не хочеться з цим заморочуватись, бо в податкову треба потім впродовж року.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:28
Так, вносите 10800 замість існуючого боргу 13500. Але карта буде не заморожена, а взагалі закрита разом із рахунком. Більш за все не хочеться з цим заморочуватись, бо в податкову треба потім впродовж року.
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, kostya77 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|