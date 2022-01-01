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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 243244245246

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:28

  _PORT_UA написав:Вітаю. Бачу, що тут обговорюють пропозицію Али, де вона списує 20% заборгованості. На моєму прикладі можете пояснити весь механізм. КЛ 15000, на картці зараз 1500. Таким чином я маю внести 80% від суми 15000-1500? І карта буде заморожена?

Так, вносите 10800 замість існуючого боргу 13500. Але карта буде не заморожена, а взагалі закрита разом із рахунком. Більш за все не хочеться з цим заморочуватись, бо в податкову треба потім впродовж року.
ГеннадийUA
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  #<1 ... 243244245246
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