Так, вносите 10800 замість існуючого боргу 13500. Але карта буде не заморожена, а взагалі закрита разом із рахунком. Більш за все не хочеться з цим заморочуватись, бо в податкову треба потім впродовж року.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:28
Так, вносите 10800 замість існуючого боргу 13500. Але карта буде не заморожена, а взагалі закрита разом із рахунком. Більш за все не хочеться з цим заморочуватись, бо в податкову треба потім впродовж року.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:49
Поддержка Альфа банк... НОВОСТИ
Підтримка повертається на звичний рівень — і чат, і кол-центр працюють знову 24/7😎
🕒Не лише цілодобово, але й усюди: чат — на кнопці в Sense, в коментарях тут і в інших соцмережах, на сайті, навіть на Google-мапах, а у власників iPhone ще й у Повідомленнях. Кол-центр — за номером телефону 0800-50-20-50.
❗️Контактний номер для дзвінків з-за кордону — +38(044) 298 80 00.
👁🗨 З 24 лютого агенти підтримки опрацювали більше 400 тисяч звернень: декілька тижнів команда вимушено працювала з 9 ранку до 9 вечора — часто із бомбосховищ і в дорозі.
Готуйте запитання — тепер дадуть відповідь ще швидше👇
Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:00
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:04
Не треба йти в податкову - зробите це на дивані, онлайн, через електронний(податковий) кабінет.
Востаннє редагувалось maxprofit в П'ят 29 кві, 2022 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:09
Отже, прийшов імейл, де написали, що мій платіж 80% прийнято і довідку про закриття кредиту та суму необхідного податку надішлють поштою, а також довідку з печаткою можна буде забрати у відділенні.
P.S. Одну Ред вирішив, таки, лишити - най буде, може, і ліміт 20000 лишать(а був у лютому 200000, ех...), якщо всі інші позакриваю.
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