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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:28
_PORT_UA написав:
Вітаю. Бачу, що тут обговорюють пропозицію Али, де вона списує 20% заборгованості. На моєму прикладі можете пояснити весь механізм. КЛ 15000, на картці зараз 1500. Таким чином я маю внести 80% від суми 15000-1500? І карта буде заморожена?
Так, вносите 10800 замість існуючого боргу 13500. Але карта буде не заморожена, а взагалі закрита разом із рахунком. Більш за все не хочеться з цим заморочуватись, бо в податкову треба потім впродовж року.
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ГеннадийUA
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:49
Підтримка повертається на звичний рівень — і чат, і кол-центр працюють знову 24/7😎
🕒Не лише цілодобово, але й усюди: чат — на кнопці в Sense, в коментарях тут і в інших соцмережах, на сайті, навіть на Google-мапах, а у власників iPhone ще й у Повідомленнях. Кол-центр — за номером телефону 0800-50-20-50.
❗️Контактний номер для дзвінків з-за кордону — +38(044) 298 80 00.
👁🗨 З 24 лютого агенти підтримки опрацювали більше 400 тисяч звернень: декілька тижнів команда вимушено працювала з 9 ранку до 9 вечора — часто із бомбосховищ і в дорозі.
Готуйте запитання — тепер дадуть відповідь ще швидше👇
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diplomnet
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:00
diplomnet написав:
Готуйте запитання — тепер дадуть відповідь ще швидше
Ви їм там передайте, що треба не тільки відповідь давати, а ще й виконувати свої обіцянки: пообіцяли 20го повернути гроші в термін до 3х днів. І поки ці 3 дня ще не скінчилися -- все життя як одна мить. Агаа.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:04
ГеннадийUA написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Бачу, що тут обговорюють пропозицію Али, де вона списує 20% заборгованості. На моєму прикладі можете пояснити весь механізм. КЛ 15000, на картці зараз 1500. Таким чином я маю внести 80% від суми 15000-1500? І карта буде заморожена?
Так, вносите 10800 замість існуючого боргу 13500. Але карта буде не заморожена, а взагалі закрита разом із рахунком. Більш за все не хочеться з цим заморочуватись, бо в податкову треба потім впродовж року.
Не треба йти в податкову - зробите це на дивані, онлайн, через електронний(податковий) кабінет.
Востаннє редагувалось maxprofit
в П'ят 29 кві, 2022 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:09
maxprofit написав:
Сьогодні саме РД на одній з Ред. Були самі розстрочки.Загасив 80%. Карта одразу пропала з переліку наявних. Обіцяли листа на імейл з подробицями - поки нема, мабуть, після проводки надійде. Думаю довигрібати всі рештки кред. лімітів та закрити всі Реди на всіх акаунтах родини. Все одно зараз ані кешбеку, ані ліміту (по 2000 грн на карту). У мене вийде непоганий кешбек з усіх карток - тисяч 40, гадаю, це вигідна пропозиція.
Отже, прийшов імейл, де написали, що мій платіж 80% прийнято і довідку про закриття кредиту та суму необхідного податку надішлють поштою, а також довідку з печаткою можна буде забрати у відділенні.
P.S. Одну Ред вирішив, таки, лишити - най буде, може, і ліміт 20000 лишать(а був у лютому 200000, ех...), якщо всі інші позакриваю.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:36
Друзья, подскажите по такому вопросу.
Есть карта в пакете "Zero" (входящие P2P и СЭПы с комиссией). Есть ли возможность пополнить её безналом без комиссии? (через ощадный рахунок, или ещё как-нибудь?)
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Driver
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:37
Rimlyanin1 написав:
Працював колись в банку, який зараз уже зліг відпочити, так банк перед падінням давав до 70% дисконту, а донбасу до 90%. По Ред в мене борг не великий , можливо і скористаюсь, а Хамелеон не варто погашати заради 16% (4% з'їдять податки), бо я погашаю і одразу трачу і знову максимальний ліміт заборгованості
Если после завершения сегодняшнего дисконта, А не предложит погасить 100.
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копейка
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:37
Шановні а хто зараз ризикує відкривати долларовий депо на три роки??? Тут є такі?
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ihorsic
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:43
ihorsic написав:
Шановні а хто зараз ризикує відкривати долларовий депо на три роки??? Тут є такі?
а что там интересного?
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Ромасик
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:44
Ромасик написав: ihorsic написав:
Шановні а хто зараз ризикує відкривати долларовий депо на три роки??? Тут є такі?
а что там интересного?
Если еще +3% ВЗ примут.
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