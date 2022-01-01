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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:26
Скористався акцією 80/20. Тепер чекати листа від банку та платити податок?
Підкажіть, потрібно декларувати цей прибуток? Там сума до 1000 грн
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Andrey2512
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:17
А хіба десь є кращі умови по валюті???
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ihorsic
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