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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:26

Re: Альфа-Банк

Скористався акцією 80/20. Тепер чекати листа від банку та платити податок?

Підкажіть, потрібно декларувати цей прибуток? Там сума до 1000 грн
Andrey2512
 
Повідомлень: 30
З нами з: 04.04.22
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:17

А хіба десь є кращі умови по валюті???
ihorsic
 
Повідомлень: 618
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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  #<1 ... 244245246247
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