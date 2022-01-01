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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:26

Re: Альфа-Банк

Скористався акцією 80/20. Тепер чекати листа від банку та платити податок?

Підкажіть, потрібно декларувати цей прибуток? Там сума до 1000 грн
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:17

А хіба десь є кращі умови по валюті???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:14

  Andrey2512 написав:Скористався акцією 80/20. Тепер чекати листа від банку та платити податок?

Підкажіть, потрібно декларувати цей прибуток? Там сума до 1000 грн

Також питання в податках. Наче в 2023 році тре платити.
Маю розстрочку на недешеву техніку яблофон. Почухавши репу і порахувавши всі + і - мабуть погоджусь.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:19

  lov2108 написав:
  Andrey2512 написав:Скористався акцією 80/20. Тепер чекати листа від банку та платити податок?

Підкажіть, потрібно декларувати цей прибуток? Там сума до 1000 грн

Також питання в податках. Наче в 2023 році тре платити.
Маю розстрочку на недешеву техніку яблофон. Почухавши репу і порахувавши всі + і - мабуть погоджусь.

стандартная схема оплаты налогов по подоходному - по итогам 2022 года подается декларация в 2023 и оплачиваются налоги. точные даты писали чуть выше
Shaman
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  #<1 ... 244245246247
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