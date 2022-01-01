Скористався акцією 80/20. Тепер чекати листа від банку та платити податок?
Підкажіть, потрібно декларувати цей прибуток? Там сума до 1000 грн
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:26
Re: Альфа-Банк
Скористався акцією 80/20. Тепер чекати листа від банку та платити податок?
Підкажіть, потрібно декларувати цей прибуток? Там сума до 1000 грн
Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:14
Також питання в податках. Наче в 2023 році тре платити.
Маю розстрочку на недешеву техніку яблофон. Почухавши репу і порахувавши всі + і - мабуть погоджусь.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:19
стандартная схема оплаты налогов по подоходному - по итогам 2022 года подается декларация в 2023 и оплачиваются налоги. точные даты писали чуть выше
Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:37
в факах Алки же все расписано. А в чате хейтеров все разжевано несколько раз.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:46
Re: Альфа-Банк
среди банков вроде нету
в 1 января самый "стабильный" криптодоллар, имеющий наилучшее обеспечение в виде us treasury bills и прочих кошерных активов под названием usdc(в отличии от более популярного usdt, обеспеченным частично активами немногу худшего качества вроде акций китайских компаний). так вот usdc был запущен в сети tron. что сделало стоимость транзакций копеечной, 50 центов максимум, в отличии от монет usdc в сети эфира где комисс конский. имея свободные доллары я бы разместил в usdc и сделал бы их стейкинг, тоесть размещение под %. по доходности не уступает или превышает то что предлагают банки. +не нужно платить налог с процентов. как вариант частичная покупка еще 1го перспективного криптодоллара busd от биржи бинанс и его стейкинг прямо на бирже. usdc можно хранить и стейкать на кошельке что обеспечивает доп.защиту на случай возможных непонятных ситуаций с биржей
Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:33
Re: Альфа-Банк
Что за? Как это понимать?
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:39
Похоже эт они с 24 фев следствие вели по одному из системноважному банку Неньки
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