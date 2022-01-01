Альфа-Банк
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:26
Скористався акцією 80/20. Тепер чекати листа від банку та платити податок?
Підкажіть, потрібно декларувати цей прибуток? Там сума до 1000 грн
Andrey2512
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:17
А хіба десь є кращі умови по валюті???
ihorsic
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:14
Andrey2512 написав:
Скористався акцією 80/20. Тепер чекати листа від банку та платити податок?
Підкажіть, потрібно декларувати цей прибуток? Там сума до 1000 грн
Також питання в податках. Наче в 2023 році тре платити.
Маю розстрочку на недешеву техніку яблофон. Почухавши репу і порахувавши всі + і - мабуть погоджусь.
lov2108
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:19
lov2108 написав: Andrey2512 написав:
Скористався акцією 80/20. Тепер чекати листа від банку та платити податок?
Підкажіть, потрібно декларувати цей прибуток? Там сума до 1000 грн
Також питання в податках. Наче в 2023 році тре платити.
Маю розстрочку на недешеву техніку яблофон. Почухавши репу і порахувавши всі + і - мабуть погоджусь.
стандартная схема оплаты налогов по подоходному - по итогам 2022 года подается декларация в 2023 и оплачиваются налоги. точные даты писали чуть выше
Shaman
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:37
lov2108 написав: Andrey2512 написав:
Скористався акцією 80/20. Тепер чекати листа від банку та платити податок?
Підкажіть, потрібно декларувати цей прибуток? Там сума до 1000 грн
Також питання в податках. Наче в 2023 році тре платити.
Маю розстрочку на недешеву техніку яблофон. Почухавши репу і порахувавши всі + і - мабуть погоджусь.
в факах Алки же все расписано. А в чате хейтеров все разжевано несколько раз.
Ромасик
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:33
Что за? Как это понимать?
https://finclub.net/ua/news/sud-areshtu ... zWt4DrrExQ
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qreaton
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:39
Похоже эт они с 24 фев следствие вели по одному из системноважному банку Неньки
Amethyst
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Додано: Суб 30 кві, 2022 09:08
Альфа передумала понижати ставки по моб. заощадженнях із 1 травня, натомість піднімає деякі ставки по депозитах із 3 травня
МЗ 2/3/4 -> 5/6/7
greenozon
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Додано: Суб 30 кві, 2022 09:28
greenozon написав:
Альфа передумала понижати ставки по моб. заощадженнях із 1 травня, натомість піднімає деякі ставки по депозитах із 3 травня
МЗ 2/3/4 -> 5/6/7
Кто туда сейчас понесёт-то?
idealstorm
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Додано: Суб 30 кві, 2022 10:15
idealstorm написав: greenozon написав:
Альфа передумала понижати ставки по моб. заощадженнях із 1 травня, натомість піднімає деякі ставки по депозитах із 3 травня
МЗ 2/3/4 -> 5/6/7
Кто туда сейчас понесёт-то?
Да у меня вот на днях заканчивается МЗ29 под 11%, и я не вижу тут повышения... до 7%
Так шо дальше Алка может своей эквилибристикой заниматься без меня
Жду компенсации по кредиткам 50/50, и може тада, так и быть, обновлю свой налоговый кабинет
Amethyst
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