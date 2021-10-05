RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 12:45

  Amethyst написав:
  idealstorm написав:
  greenozon написав:Альфа передумала понижати ставки по моб. заощадженнях із 1 травня, натомість піднімає деякі ставки по депозитах із 3 травня
МЗ 2/3/4 -> 5/6/7


Кто туда сейчас понесёт-то?

Да у меня вот на днях заканчивается МЗ29 под 11%, и я не вижу тут повышения... до 7%
Так шо дальше Алка может своей эквилибристикой заниматься без меня :mrgreen:
Жду компенсации по кредиткам 50/50, и може тада, так и быть, обновлю свой налоговый кабинет :mrgreen:

Согласен, что после 11% - 7% как-то не комильфо. Но сейчас все снизили, на месяц, вроде, у изи только 8.75%, у спорта 8%. Может есть у кого выше? Кроме форварда с 10.55%
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 13:41

ИдеяБанк что-то больше 9% даёт
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1619
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 13:50

  idealstorm написав:ИдеяБанк что-то больше 9% даёт

7% идея даёт по мобильному вкладу на 7-30 дней. 9% - это на год
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 21:08

Re: Альфа-Банк

Щасливий день від КС у Сенсі видалили назавжди?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 406
З нами з: 14.12.20
Подякував: 89 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 22:11

sergia так, теж шукав, але марно((
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 682
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 22:12

Re: Альфа-Банк

Вчора ще був...
pfauter
 
Повідомлень: 330
З нами з: 06.01.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 245246247248
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 40, 41, 42
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
412 272169
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 кві, 2022 20:41
PUnder
Райффайзен Банк 1 ... 14, 15, 16
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
150 181270
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 кві, 2022 18:28
Howl
ОТП БАНК 1 ... 9, 10, 11
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
102 53203
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 кві, 2022 14:25
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2476)
30.04.2022 23:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.