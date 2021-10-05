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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 кві, 2022 12:45
Amethyst написав: idealstorm написав: greenozon написав:
Альфа передумала понижати ставки по моб. заощадженнях із 1 травня, натомість піднімає деякі ставки по депозитах із 3 травня
МЗ 2/3/4 -> 5/6/7
Кто туда сейчас понесёт-то?
Да у меня вот на днях заканчивается МЗ29 под 11%, и я не вижу тут повышения... до 7%
Так шо дальше Алка может своей эквилибристикой заниматься без меня
Жду компенсации по кредиткам 50/50, и може тада, так и быть, обновлю свой налоговый кабинет
Согласен, что после 11% - 7% как-то не комильфо. Но сейчас все снизили, на месяц, вроде, у изи только 8.75%, у спорта 8%. Может есть у кого выше? Кроме форварда с 10.55%
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Додано: Суб 30 кві, 2022 13:41
ИдеяБанк что-то больше 9% даёт
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idealstorm
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Додано: Суб 30 кві, 2022 13:50
idealstorm написав:
ИдеяБанк что-то больше 9% даёт
7% идея даёт по мобильному вкладу на 7-30 дней. 9% - это на год
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Додано: Суб 30 кві, 2022 21:08
Щасливий день від КС у Сенсі видалили назавжди?
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Додано: Суб 30 кві, 2022 22:11
sergia так, теж шукав, але марно((
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Додано: Суб 30 кві, 2022 22:12
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