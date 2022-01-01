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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 247248249250>

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Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 11:00

  копейка написав:Коллеги, вопрос по Хамелеону.
МП обязателен к погашению сейчас или нет?
На новую дату в приложении пишет сумму.

на этот вопрос никто аргументировано не ответил.
я спрашивал, есть ли такие, кто не платит ОМП по Хамону - тишина.

единственно, в условиях каникул пишут, что при частичной оплате кредитные каникулы не активируются - так что надо гасить либо все, либо ничего.

я погашаю и выбираю.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 14:12

  Shaman написав:
  копейка написав:Коллеги, вопрос по Хамелеону.
МП обязателен к погашению сейчас или нет?
На новую дату в приложении пишет сумму.

на этот вопрос никто аргументировано не ответил.
я спрашивал, есть ли такие, кто не платит ОМП по Хамону - тишина.

единственно, в условиях каникул пишут, что при частичной оплате кредитные каникулы не активируются - так что надо гасить либо все, либо ничего.

я погашаю и выбираю.

Практика - критерий истины.
Два месяца не плачу ОМП по хамелеону.
Начисляется только ~30 копеек процентов в месяц при почти полной загрузке 30 тыс. лимита.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 14:49

  pfauter написав:Вернули комиссию 1%+5грн. по р2р переводам на карты других банков!

Начинают прикручивать гайки, ненадолго их хватило. Следующий шаг вероятно возвращение платности пакеток
sergia
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 14:56

  ramzes4 написав:
  Shaman написав:
  копейка написав:Коллеги, вопрос по Хамелеону.
МП обязателен к погашению сейчас или нет?
На новую дату в приложении пишет сумму.

на этот вопрос никто аргументировано не ответил.
я спрашивал, есть ли такие, кто не платит ОМП по Хамону - тишина.

единственно, в условиях каникул пишут, что при частичной оплате кредитные каникулы не активируются - так что надо гасить либо все, либо ничего.

я погашаю и выбираю.

Практика - критерий истины.
Два месяца не плачу ОМП по хамелеону.
Начисляется только ~30 копеек процентов в месяц при почти полной загрузке 30 тыс. лимита.

Вы первый, кто ответил - значит можно не платить
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 15:31

Погасил только что задолженность по Хамелеону за 80% от суммы. И все - карта исчезла из приложений. Так и должно быть?)
banderac
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 15:36

  banderac написав:Погасил только что задолженность по Хамелеону за 80% от суммы. И все - карта исчезла из приложений. Так и должно быть?)

те, кто гасил описывали так же, - смотри сообщения ранее
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 15:44

Re: Альфа-Банк

80% можна вносити через касу чи потрібно з іншої картки/рахунку?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:20

Re: Альфа-Банк

пытался пополнить карту Альфы (стянуть) с другого банка - при переходе на страницу подтверждения выдало Web Page Blocked!

чтобы это значило?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:47

Re: Альфа-Банк

Як без комісу з Хамелеона перевести свої кошти?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:48

  Golf_streem написав:Як без комісу з Хамелеона перевести свої кошти?

P2P с хамелеона без комиссии. Как и СЕП.
lloydbanksua
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