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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 тра, 2022 11:00
копейка написав:
Коллеги, вопрос по Хамелеону.
МП обязателен к погашению сейчас или нет?
На новую дату в приложении пишет сумму.
на этот вопрос никто аргументировано не ответил.
я спрашивал, есть ли такие, кто не платит ОМП по Хамону - тишина.
единственно, в условиях каникул пишут, что при частичной оплате кредитные каникулы не активируются - так что надо гасить либо все, либо ничего.
я погашаю и выбираю.
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Shaman
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Додано: Нед 01 тра, 2022 14:12
Shaman написав: копейка написав:
Коллеги, вопрос по Хамелеону.
МП обязателен к погашению сейчас или нет?
На новую дату в приложении пишет сумму.
на этот вопрос никто аргументировано не ответил.
я спрашивал, есть ли такие, кто не платит ОМП по Хамону - тишина.
единственно, в условиях каникул пишут, что при частичной оплате кредитные каникулы не активируются - так что надо гасить либо все, либо ничего.
я погашаю и выбираю.
Практика - критерий истины.
Два месяца не плачу ОМП по хамелеону.
Начисляется только ~30 копеек процентов в месяц при почти полной загрузке 30 тыс. лимита.
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ramzes4
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Додано: Нед 01 тра, 2022 14:49
pfauter написав:
Вернули комиссию 1%+5грн. по р2р переводам на карты других банков!
Начинают прикручивать гайки, ненадолго их хватило. Следующий шаг вероятно возвращение платности пакеток
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sergia
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Додано: Нед 01 тра, 2022 14:56
ramzes4 написав: Shaman написав: копейка написав:
Коллеги, вопрос по Хамелеону.
МП обязателен к погашению сейчас или нет?
На новую дату в приложении пишет сумму.
на этот вопрос никто аргументировано не ответил.
я спрашивал, есть ли такие, кто не платит ОМП по Хамону - тишина.
единственно, в условиях каникул пишут, что при частичной оплате кредитные каникулы не активируются - так что надо гасить либо все, либо ничего.
я погашаю и выбираю.
Практика - критерий истины.
Два месяца не плачу ОМП по хамелеону.
Начисляется только ~30 копеек процентов в месяц при почти полной загрузке 30 тыс. лимита.
Вы первый, кто ответил - значит можно не платить
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Shaman
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Додано: Нед 01 тра, 2022 15:31
Погасил только что задолженность по Хамелеону за 80% от суммы. И все - карта исчезла из приложений. Так и должно быть?)
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banderac
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Додано: Нед 01 тра, 2022 15:36
banderac написав:
Погасил только что задолженность по Хамелеону за 80% от суммы. И все - карта исчезла из приложений. Так и должно быть?)
те, кто гасил описывали так же, - смотри сообщения ранее
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Shaman
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Додано: Нед 01 тра, 2022 15:44
80% можна вносити через касу чи потрібно з іншої картки/рахунку?
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Zochan
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Додано: Нед 01 тра, 2022 16:20
пытался пополнить карту Альфы (стянуть) с другого банка - при переходе на страницу подтверждения выдало Web Page Blocked!
чтобы это значило?
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Shaman
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Додано: Нед 01 тра, 2022 16:47
Як без комісу з Хамелеона перевести свої кошти?
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Golf_streem
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Додано: Нед 01 тра, 2022 16:48
Golf_streem написав:
Як без комісу з Хамелеона перевести свої кошти?
P2P с хамелеона без комиссии. Как и СЕП.
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lloydbanksua
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