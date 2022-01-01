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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 тра, 2022 17:03
lloydbanksua написав: Golf_streem написав:
Як без комісу з Хамелеона перевести свої кошти?
P2P с хамелеона без комиссии. Как и СЕП.
Нашару только из Сенса!
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Додано: Нед 01 тра, 2022 17:46
Amethyst написав: lloydbanksua написав: Golf_streem написав:
Як без комісу з Хамелеона перевести свої кошти?
P2P с хамелеона без комиссии. Как и СЕП.
Нашару только из Сенса!
А кто-то ещё пользуется myalfabank?
Сенс сейчас вполне годный для пользования.
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