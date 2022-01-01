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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 248249250251>

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Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:03

  lloydbanksua написав:
  Golf_streem написав:Як без комісу з Хамелеона перевести свої кошти?

P2P с хамелеона без комиссии. Как и СЕП.

Нашару только из Сенса!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:46

  Amethyst написав:
  lloydbanksua написав:
  Golf_streem написав:Як без комісу з Хамелеона перевести свої кошти?

P2P с хамелеона без комиссии. Как и СЕП.

Нашару только из Сенса!

А кто-то ещё пользуется myalfabank? :mrgreen: Сенс сейчас вполне годный для пользования.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:45

  Amethyst написав:Нашару только из Сенса!

А якщо тягнути (наприклад Форвардом)?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:55

  Golf_streem написав:
  Amethyst написав:Нашару только из Сенса!

А якщо тягнути (наприклад Форвардом)?

р2р-тягнучки своїх з Хамона і Пакеток полюбе нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:57

  lloydbanksua написав:А кто-то ещё пользуется myalfabank?

Мну.
У меня клаустрофобия от мобильных приложений.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:59

  M-A-X написав:
  lloydbanksua написав:А кто-то ещё пользуется myalfabank?

Мну.
У меня клаустрофобия от мобильных приложений.

Нее, ну платеж свайпом эт бимба
А больше ничо там и не нашел
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:03

Re: Альфа-Банк

  lloydbanksua написав:А кто-то ещё пользуется myalfabank?

нельзя сказать чтобы пользуюсь так как порезали кб за пополнение вайта/хамона
на с телефона еще не удалил
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 20:39

  wtf написав:
  lloydbanksua написав:А кто-то ещё пользуется myalfabank?

нельзя сказать чтобы пользуюсь так как порезали кб за пополнение вайта/хамона
на с телефона еще не удалил


Они рекомендовали пользоваться приложением Sense ,так как майальфа старое приложения.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 20:50

Re: Альфа-Банк

  diplomnet написав:Они рекомендовали пользоваться приложением Sense ,так как майальфа старое приложения.

А вы знаете, шо куча фич Сенса до сих пор работает через АПИ МАБа? Косо/криво, но работает. Отакой он СуперАп ПоплыгунчЫк :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 20:56

Re: Альфа-Банк

А що поповнення карти али з моні не дає більше 29999? Тре тільки сєпати мабуть....
lov2108
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