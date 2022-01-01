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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 248249250251

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 21:21

Re: Альфа-Банк

С Алой недавно, поэтому всех деталей не знаю. В теперешних безкешбечных реалиях Сенс можно чем-то заменить, чтобы на компьютере пользоваться можно?
sergia
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