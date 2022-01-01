|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 тра, 2022 21:21
С Алой недавно, поэтому всех деталей не знаю. В теперешних безкешбечных реалиях Сенс можно чем-то заменить, чтобы на компьютере пользоваться можно?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 409
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1460
|815339
|
|
|43
|44790
|
|
|96
|122940
|
|