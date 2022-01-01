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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 11:43

  Amethyst написав:
  novichok написав:Насчёт этой акции заплати 80 процентов а 20 погасит банк.. Это надо закинуть на карту гроши и писать в чат?

Это нуна нажать на пимпу этой акции и там усе расписано шо делать

Так там написано,что после погашения банком закроется счёт и карта,или я неправильно понял?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 11:54

novichok
А вы как хотели? :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 12:00

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:Насчёт этой акции заплати 80 процентов а 20 погасит банк.. Это надо закинуть на карту гроши и писать в чат?

Это нуна нажать на пимпу этой акции и там усе расписано шо делать

Так там написано,что после погашения банком закроется счёт и карта,или я неправильно понял?

Ну закроет, но первое нажатие эт ток преамбула к самому процессу, можно начитаться, проникнуться и откатитЬся.
Самое главное -- эт погашение ЕДИНЫМ платежом каждой карты, т.е. нужно дето сакуммулировать средства, например на сбере или на дебетке у Алки :idea:

И кстати, я вот неуверен, шо каданить в будущем (даж после Победы) Алка еще открет таким погашателям кредитку -- они будут в черном списке. Запомните этот пост :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 12:51

Re: Альфа-Банк

где увидеть реквизиты ибан карты?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 13:05

  andreyiskra написав:где увидеть реквизиты ибан карты?

Если в Сенсе, то на страничке карты зайти в меню (кнопочка с тремя линиями), там тапнуть по "QR code and account details". Не пугаться, что QR кода там уже не показывают :lol:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 13:31

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:И кстати, я вот неуверен, шо каданить в будущем (даж после Победы) Алка еще открет таким погашателям кредитку -- они будут в черном списке. Запомните этот пост

Дай боже щоб це було актуально. Банці вже боржомі пізно пити, тим більше і
Вода Фрідмана. Боржомі призупинила роботу заводів у Грузії https://biz.nv.ua/ukr/markets/zavodi-bo ... 38190.html

А за погашення банка дякує:
Дякуємо, що скористалися індивідуальною пропозицією погашення кредиту зі знижкою 20 відсотків.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 16:59

Re: Альфа-Банк

Підкажіть операція з МСС7399 для хамона "кошерна"? Наче був список не торгових операцій, але щось не знайду.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 17:11

  stryzhko написав:Підкажіть операція з МСС7399 для хамона "кошерна"? Наче був список не торгових операцій, але щось не знайду.

Ну орехов за неё не насыпали бы, Рассрочку тож не предложат, а так сертифы на Покупоне или в Сільпо мона было выкупить без последствий и за кредитные.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:03

  Amethyst написав:
И кстати, я вот неуверен, шо каданить в будущем (даж после Победы) Алка еще открет таким погашателям кредитку -- они будут в черном списке. Запомните этот пост :idea:


А я впевнений, що прийде час і алла знов буде піхати всім кредитки і наярювати по телефону. Я погасив 80% і норм. Зараз з монєю товарищую.
Доречі, що там в аллі за дурень сидить, що досі халявні розстрочки видає на 6міс?
Тобто однією рукою відтерміновують кредити, а другою дисконтують на 20%?
:mrgreen:
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:36

  Amethyst написав:И кстати, я вот неуверен, шо каданить в будущем (даж после Победы) Алка еще открет таким погашателям кредитку -- они будут в черном списке. Запомните этот пост :idea:

ой, горячие фразы бросаете) Куда она денется с подводной лодки?

пс: Победы, той, что в 42 году?
Ромасик
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