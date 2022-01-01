novichok написав:Насчёт этой акции заплати 80 процентов а 20 погасит банк.. Это надо закинуть на карту гроши и писать в чат?
Это нуна нажать на пимпу этой акции и там усе расписано шо делать
Так там написано,что после погашения банком закроется счёт и карта,или я неправильно понял?
Ну закроет, но первое нажатие эт ток преамбула к самому процессу, можно начитаться, проникнуться и откатитЬся. Самое главное -- эт погашение ЕДИНЫМ платежом каждой карты, т.е. нужно дето сакуммулировать средства, например на сбере или на дебетке у Алки
И кстати, я вот неуверен, шо каданить в будущем (даж после Победы) Алка еще открет таким погашателям кредитку -- они будут в черном списке. Запомните этот пост
Amethyst написав: И кстати, я вот неуверен, шо каданить в будущем (даж после Победы) Алка еще открет таким погашателям кредитку -- они будут в черном списке. Запомните этот пост
А я впевнений, що прийде час і алла знов буде піхати всім кредитки і наярювати по телефону. Я погасив 80% і норм. Зараз з монєю товарищую. Доречі, що там в аллі за дурень сидить, що досі халявні розстрочки видає на 6міс? Тобто однією рукою відтерміновують кредити, а другою дисконтують на 20%?