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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 тра, 2022 23:15
Планирую закрыть "Максимум" по акции 80/20. Кто знает, оставшийся Хамон будут резать кредитный лимит при погашени ОМП? Может у кого-то есть опыт.
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anikola13
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Додано: Чет 05 тра, 2022 06:56
полагаю зависит от суммы долга изначально
мне сразу с 30к урезали в минус пару сотен
уравнял до суммы задолженности около 500 грн
теперь там погашено около 100
пока что так и оставили
Востаннє редагувалось wtf
в Чет 05 тра, 2022 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 тра, 2022 09:05
Ромасик написав: Amethyst написав:
И кстати, я вот неуверен, шо каданить в будущем (даж после Победы) Алка еще открет таким погашателям кредитку -- они будут в черном списке. Запомните этот пост
ой, горячие фразы бросаете) Куда она денется с подводной лодки?
пс: Победы, той, что в 42 году
?
ресурс просто потрячний https://www.unian.ua/lite/astrology/9-t ... 13535.html
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greenozon
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Чет 05 тра, 2022 08:19
ol_zy
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