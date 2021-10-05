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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 254255256257

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 23:15

Планирую закрыть "Максимум" по акции 80/20. Кто знает, оставшийся Хамон будут резать кредитный лимит при погашени ОМП? Может у кого-то есть опыт.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 06:56

Re: Альфа-Банк

полагаю зависит от суммы долга изначально
мне сразу с 30к урезали в минус пару сотен
уравнял до суммы задолженности около 500 грн
теперь там погашено около 100
пока что так и оставили
Востаннє редагувалось wtf в Чет 05 тра, 2022 09:39, всього редагувалось 1 раз.
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 09:05

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:И кстати, я вот неуверен, шо каданить в будущем (даж после Победы) Алка еще открет таким погашателям кредитку -- они будут в черном списке. Запомните этот пост :idea:

ой, горячие фразы бросаете) Куда она денется с подводной лодки?

пс: Победы, той, что в 42 году?


ресурс просто потрячний
https://www.unian.ua/lite/astrology/9-t ... 13535.html

:?
greenozon
 
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