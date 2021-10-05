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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 13:52

Можно ли гасить карту по акции 80/20 в РД или лучше это сделать за 1 день?
Не получится так, что в РД мне нужно будет погасить платеж льготного периода полностью, а потом за вычетом это платежа уже по акции 80/20?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:00

  anikola13 написав:Можно ли гасить карту по акции 80/20 в РД или лучше это сделать за 1 день?
Не получится так, что в РД мне нужно будет погасить платеж льготного периода полностью, а потом за вычетом это платежа уже по акции 80/20?

Не получиться, но что решает один день... или несколько. У меня например, РД 01 числа, т.е. я мог 31.05.22 (пока что последний день акции) воспользоваться акционным предложением, но провел все несколько дней назад и забыл. Дело в том, что Алка не постоянна и может менять период акции еще раз пять, так что зачем ждать, как по мне...
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:09

  lov2108 написав:
  Amethyst написав:
И кстати, я вот неуверен, шо каданить в будущем (даж после Победы) Алка еще открет таким погашателям кредитку -- они будут в черном списке. Запомните этот пост :idea:


А я впевнений, що прийде час і алла знов буде піхати всім кредитки і наярювати по телефону. Я погасив 80% і норм. Зараз з монєю товарищую.
Доречі, що там в аллі за дурень сидить, що досі халявні розстрочки видає на 6міс?
Тобто однією рукою відтерміновують кредити, а другою дисконтують на 20%?
:mrgreen:

разные ЦА

и что за дуристь - банк идет навстречу клиентам, а его еще г.вном поливают.
что за люди...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:18

Shaman
Если банк мне срезал лимит в ноль, а другим предлагает акцию.
Вправе ли я потребовать для себя скромный бонус 20% от первоначального лимита деньгами?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:22

  idealstorm написав:Shaman
Если банк мне срезал лимит в ноль, а другим предлагает акцию.
Вправе ли я потребовать для себя скромный бонус 20% от первоначального лимита деньгами?

Ну потребовать можно. У нас же демократия, вас внимательно выслушают, и даже обещали в новом Чате быстро ответить :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:27

  Amethyst написав:
  idealstorm написав:Shaman
Если банк мне срезал лимит в ноль, а другим предлагает акцию.
Вправе ли я потребовать для себя скромный бонус 20% от первоначального лимита деньгами?

Ну потребовать можно. У нас же демократия, вас внимательно выслушают, и даже обещали в новом Чате быстро ответить :mrgreen:

и показать где корабль находится :mrgreen:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:27

Amethyst
В новом чате они гуманитарку разгружают в оранжевых худи. Имели ввиду они где-то нас.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:41

idealstorm
Спасибо - поржал! Классная у вас фантазия :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 16:24

  Amethyst написав:
  idealstorm написав:Shaman
Если банк мне срезал лимит в ноль, а другим предлагает акцию.
Вправе ли я потребовать для себя скромный бонус 20% от первоначального лимита деньгами?

Ну потребовать можно. У нас же демократия, вас внимательно выслушают, и даже обещали в новом Чате быстро ответить :mrgreen:

И что, по классике жанра - даже никакой озабоченности не выразят?
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:20

  Shaman написав:
  lov2108 написав:
  Amethyst написав:
И кстати, я вот неуверен, шо каданить в будущем (даж после Победы) Алка еще открет таким погашателям кредитку -- они будут в черном списке. Запомните этот пост :idea:


А я впевнений, що прийде час і алла знов буде піхати всім кредитки і наярювати по телефону. Я погасив 80% і норм. Зараз з монєю товарищую.
Доречі, що там в аллі за дурень сидить, що досі халявні розстрочки видає на 6міс?
Тобто однією рукою відтерміновують кредити, а другою дисконтують на 20%?
:mrgreen:

разные ЦА

и что за дуристь - банк идет навстречу клиентам, а его еще г.вном поливают.
что за люди...

Ага, на зустріч. Ліміт кредитний зрізали...ліміти на кеш знизили...торгові ліміти знизили. Хотів ноут купити, так ліміт 10т по карті.
lov2108
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