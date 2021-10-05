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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 13:52
Можно ли гасить карту по акции 80/20 в РД или лучше это сделать за 1 день?
Не получится так, что в РД мне нужно будет погасить платеж льготного периода полностью, а потом за вычетом это платежа уже по акции 80/20?
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anikola13
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Додано: Чет 05 тра, 2022 14:00
anikola13 написав:
Можно ли гасить карту по акции 80/20 в РД или лучше это сделать за 1 день?
Не получится так, что в РД мне нужно будет погасить платеж льготного периода полностью, а потом за вычетом это платежа уже по акции 80/20?
Не получиться, но что решает один день... или несколько. У меня например, РД 01 числа, т.е. я мог 31.05.22 (пока что последний день акции) воспользоваться акционным предложением, но провел все несколько дней назад и забыл. Дело в том, что Алка не постоянна и может менять период акции еще раз пять, так что зачем ждать, как по мне...
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Додано: Чет 05 тра, 2022 14:09
lov2108 написав: Amethyst написав:
И кстати, я вот неуверен, шо каданить в будущем (даж после Победы) Алка еще открет таким погашателям кредитку -- они будут в черном списке. Запомните этот пост
А я впевнений, що прийде час і алла знов буде піхати всім кредитки і наярювати по телефону. Я погасив 80% і норм. Зараз з монєю товарищую.
Доречі, що там в аллі за дурень сидить, що досі халявні розстрочки видає на 6міс?
Тобто однією рукою відтерміновують кредити, а другою дисконтують на 20%
?
разные ЦА
и что за дуристь - банк идет навстречу клиентам, а его еще г.вном поливают.
что за люди...
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Shaman
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Додано: Чет 05 тра, 2022 14:18
Shaman
Если банк мне срезал лимит в ноль, а другим предлагает акцию.
Вправе ли я потребовать для себя скромный бонус 20% от первоначального лимита деньгами?
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idealstorm
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Додано: Чет 05 тра, 2022 14:22
idealstorm написав:Shaman
Если банк мне срезал лимит в ноль, а другим предлагает акцию.
Вправе ли я потребовать для себя скромный бонус 20% от первоначального лимита деньгами?
Ну потребовать можно. У нас же демократия, вас внимательно выслушают, и даже обещали в новом Чате быстро ответить
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Amethyst
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Додано: Чет 05 тра, 2022 14:27
Amethyst написав: idealstorm написав:Shaman
Если банк мне срезал лимит в ноль, а другим предлагает акцию.
Вправе ли я потребовать для себя скромный бонус 20% от первоначального лимита деньгами?
Ну потребовать можно. У нас же демократия, вас внимательно выслушают, и даже обещали в новом Чате быстро ответить
и показать где корабль находится
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Ромасик
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Додано: Чет 05 тра, 2022 14:27
Amethyst
В новом чате они гуманитарку разгружают в оранжевых худи. Имели ввиду они где-то нас.
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idealstorm
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Додано: Чет 05 тра, 2022 14:41
idealstorm
Спасибо - поржал! Классная у вас фантазия
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Vorlon
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Додано: Чет 05 тра, 2022 16:24
Amethyst написав: idealstorm написав:Shaman
Если банк мне срезал лимит в ноль, а другим предлагает акцию.
Вправе ли я потребовать для себя скромный бонус 20% от первоначального лимита деньгами?
Ну потребовать можно. У нас же демократия, вас внимательно выслушают, и даже обещали в новом Чате быстро ответить
И что, по классике жанра - даже никакой озабоченности не выразят?
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Додано: Чет 05 тра, 2022 18:20
Shaman написав: lov2108 написав: Amethyst написав:
И кстати, я вот неуверен, шо каданить в будущем (даж после Победы) Алка еще открет таким погашателям кредитку -- они будут в черном списке. Запомните этот пост
А я впевнений, що прийде час і алла знов буде піхати всім кредитки і наярювати по телефону. Я погасив 80% і норм. Зараз з монєю товарищую.
Доречі, що там в аллі за дурень сидить, що досі халявні розстрочки видає на 6міс?
Тобто однією рукою відтерміновують кредити, а другою дисконтують на 20%
?
разные ЦА
и что за дуристь - банк идет навстречу клиентам, а его еще г.вном поливают.
что за люди...
Ага, на зустріч. Ліміт кредитний зрізали...ліміти на кеш знизили...торгові ліміти знизили. Хотів ноут купити, так ліміт 10т по карті.
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lov2108
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Чет 05 тра, 2022 18:55
la9
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