Юзайте 2..3 карти разом на оплату, ще й розстрочки оптимизуєте за кредитками
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:31
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:42
Amethyst
Ну это только в розничном магазине наверное позволят так. Но ассортимент там хуже некуда...
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:45
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