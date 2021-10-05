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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:31

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:Хотів ноут купити, так ліміт 10т по карті.
Юзайте 2..3 карти разом на оплату, ще й розстрочки оптимизуєте за кредитками
Amethyst
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Повідомлень: 2265
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Подякував: 133 раз.
Подякували: 407 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:42

Amethyst
Ну это только в розничном магазине наверное позволят так. Но ассортимент там хуже некуда...
Vorlon
 
Повідомлень: 10135
З нами з: 14.06.13
Подякував: 479 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:45

  Vorlon написав:Amethyst
Ну это только в розничном магазине наверное позволят так. Но ассортимент там хуже некуда...

Заказывайте на Розетке, Алло, Эпике... с оплатой на ПОСе в п. выдачи.
Я до войны Эльдо уговорил на две онлайн-оплаты разными картами, они на мыло доплату по счету прислали.
Amethyst
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Повідомлень: 2265
З нами з: 05.05.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 407 раз.
 
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  #<1 ... 256257258259
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