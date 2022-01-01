Amethyst
Ну это только в розничном магазине наверное позволят так. Но ассортимент там хуже некуда...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:42
Amethyst
Ну это только в розничном магазине наверное позволят так. Но ассортимент там хуже некуда...
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:45
Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:21
Новости
Команда Sense вже тривалий час тісно співпрацює з Міністерством цифрової трансформації — а відтепер кооперація поширилася і на контакт-центр.
👉 Агенти підтримки Альфа-Банку Україна одними з перших відгукнулися на пропозицію команди Дія посилити гарячу лінію соціальної допомоги. У максимально короткий термін команда пройшла необхідне навчання — і вже 4 дні 15 операторів банку на волонтерській основі підтримують внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни.
❗️Вже встигли прийняти майже 3,2 тисячі дзвінків. Кожен опрацьований запит — це грошові виплати за статусом ВПО чи безробіттям та допомога в оформленні документів для переселенців. Також за порадою зможуть звертатися роботодавці, що працевлаштували людину зі статусом ВПО. Для них державою передбачена нова послуга у Дії — отримання грошової компенсації.
Не полишати своїх у біді — #це_і_є_Україна! Так переможемо💙💛
|