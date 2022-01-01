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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:42

Amethyst
Ну это только в розничном магазине наверное позволят так. Но ассортимент там хуже некуда...
Vorlon
 
Повідомлень: 10135
З нами з: 14.06.13
Подякував: 479 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:45

  Vorlon написав:Amethyst
Ну это только в розничном магазине наверное позволят так. Но ассортимент там хуже некуда...

Заказывайте на Розетке, Алло, Эпике... с оплатой на ПОСе в п. выдачи.
Я до войны Эльдо уговорил на две онлайн-оплаты разными картами, они на мыло доплату по счету прислали.
Amethyst
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Повідомлень: 2270
З нами з: 05.05.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 407 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:21

Новости

Команда Sense вже тривалий час тісно співпрацює з Міністерством цифрової трансформації — а відтепер кооперація поширилася і на контакт-центр.

👉 Агенти підтримки Альфа-Банку Україна одними з перших відгукнулися на пропозицію команди Дія посилити гарячу лінію соціальної допомоги. У максимально короткий термін команда пройшла необхідне навчання — і вже 4 дні 15 операторів банку на волонтерській основі підтримують внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни.

❗️Вже встигли прийняти майже 3,2 тисячі дзвінків. Кожен опрацьований запит — це грошові виплати за статусом ВПО чи безробіттям та допомога в оформленні документів для переселенців. Також за порадою зможуть звертатися роботодавці, що працевлаштували людину зі статусом ВПО. Для них державою передбачена нова послуга у Дії — отримання грошової компенсації.

Не полишати своїх у біді — #це_і_є_Україна! Так переможемо💙💛
diplomnet
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