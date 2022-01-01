RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:42

Amethyst
Ну это только в розничном магазине наверное позволят так. Но ассортимент там хуже некуда...
Vorlon
 
Повідомлень: 10135
З нами з: 14.06.13
Подякував: 479 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:45

  Vorlon написав:Amethyst
Ну это только в розничном магазине наверное позволят так. Но ассортимент там хуже некуда...

Заказывайте на Розетке, Алло, Эпике... с оплатой на ПОСе в п. выдачи.
Я до войны Эльдо уговорил на две онлайн-оплаты разными картами, они на мыло доплату по счету прислали.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2271
З нами з: 05.05.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:21

Новости

Команда Sense вже тривалий час тісно співпрацює з Міністерством цифрової трансформації — а відтепер кооперація поширилася і на контакт-центр.

👉 Агенти підтримки Альфа-Банку Україна одними з перших відгукнулися на пропозицію команди Дія посилити гарячу лінію соціальної допомоги. У максимально короткий термін команда пройшла необхідне навчання — і вже 4 дні 15 операторів банку на волонтерській основі підтримують внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни.

❗️Вже встигли прийняти майже 3,2 тисячі дзвінків. Кожен опрацьований запит — це грошові виплати за статусом ВПО чи безробіттям та допомога в оформленні документів для переселенців. Також за порадою зможуть звертатися роботодавці, що працевлаштували людину зі статусом ВПО. Для них державою передбачена нова послуга у Дії — отримання грошової компенсації.

Не полишати своїх у біді — #це_і_є_Україна! Так переможемо💙💛
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1873
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:09

Re: Альфа-Банк

смотрю так заняты недавними ватниками что финансовый номер досих пор с киевстара не поменялся
напомню что счастливый день теперь только в фирменной аппке
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 399
З нами з: 29.11.20
Подякував: 13 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:06

  wtf написав:смотрю так заняты недавними ватниками что финансовый номер досих пор с киевстара не поменялся
напомню что счастливый день теперь только в фирменной аппке

а что за фирменная аппка? ее разве не сегодня порезать должны?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 412
З нами з: 14.12.20
Подякував: 90 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:14

  sergia написав:а что за фирменная аппка? ее разве не сегодня порезать должны?

Куда это ещё и её резать? Наоборот, только она для руления КС и остаётся. Оно и правильно: я с неё никуда и не уходил.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2021
З нами з: 23.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:27

  moveton написав:
  sergia написав:а что за фирменная аппка? ее разве не сегодня порезать должны?

Куда это ещё и её резать? Наоборот, только она для руления КС и остаётся. Оно и правильно: я с неё никуда и не уходил.

Если речь про МКС, то счастливого дня в ней не нашел на 4х номерах
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 412
З нами з: 14.12.20
Подякував: 90 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:44

Re: Альфа-Банк

  sergia написав:а что за фирменная аппка? ее разве не сегодня порезать должны?

вроде как мой киевстар
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 399
З нами з: 29.11.20
Подякував: 13 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:11

  wtf написав:смотрю так заняты недавними ватниками что финансовый номер досих пор с киевстара не поменялся
напомню что счастливый день теперь только в фирменной аппке

Доречі Київстар також власність власників альфи....шо там з ними?
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2385
З нами з: 26.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 256257258259
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, ramzes4 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 5, 6, 7
greenozon » Вів 04 січ, 2022 23:27
66 70500
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 тра, 2022 22:16
la9
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 151, 152, 153
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1522 882538
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 тра, 2022 21:19
Goodman
Банк Восток 1, 2, 3
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
21 29656
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 тра, 2022 15:29
fadiha

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (67)
06.05.2022 23:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.