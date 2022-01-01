|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:42
Amethyst
Ну это только в розничном магазине наверное позволят так. Но ассортимент там хуже некуда...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10135
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 479 раз.
- Подякували: 1092 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:45
Vorlon написав:Amethyst
Ну это только в розничном магазине наверное позволят так. Но ассортимент там хуже некуда...
Заказывайте на Розетке, Алло, Эпике... с оплатой на ПОСе в п. выдачи.
Я до войны Эльдо уговорил на две онлайн-оплаты разными картами, они на мыло доплату по счету прислали.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2271
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:21
Команда Sense вже тривалий час тісно співпрацює з Міністерством цифрової трансформації — а відтепер кооперація поширилася і на контакт-центр.
👉 Агенти підтримки Альфа-Банку Україна одними з перших відгукнулися на пропозицію команди Дія посилити гарячу лінію соціальної допомоги. У максимально короткий термін команда пройшла необхідне навчання — і вже 4 дні 15 операторів банку на волонтерській основі підтримують внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни.
❗️Вже встигли прийняти майже 3,2 тисячі дзвінків. Кожен опрацьований запит — це грошові виплати за статусом ВПО чи безробіттям та допомога в оформленні документів для переселенців. Також за порадою зможуть звертатися роботодавці, що працевлаштували людину зі статусом ВПО. Для них державою передбачена нова послуга у Дії — отримання грошової компенсації.
Не полишати своїх у біді — #це_і_є_Україна! Так переможемо💙💛
-
diplomnet
-
-
- Повідомлень: 1873
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:09
смотрю так заняты недавними ватниками что финансовый номер досих пор с киевстара не поменялся
напомню что счастливый день теперь только в фирменной аппке
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 399
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:06
wtf написав:
смотрю так заняты недавними ватниками что финансовый номер досих пор с киевстара не поменялся
напомню что счастливый день теперь только в фирменной аппке
а что за фирменная аппка? ее разве не сегодня порезать должны?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:14
sergia написав:
а что за фирменная аппка? ее разве не сегодня порезать должны?
Куда это ещё и её резать? Наоборот, только она для руления КС и остаётся. Оно и правильно: я с неё никуда и не уходил.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2021
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:27
moveton написав: sergia написав:
а что за фирменная аппка? ее разве не сегодня порезать должны?
Куда это ещё и её резать? Наоборот, только она для руления КС и остаётся. Оно и правильно: я с неё никуда и не уходил.
Если речь про МКС, то счастливого дня в ней не нашел на 4х номерах
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:44
sergia написав:
а что за фирменная аппка? ее разве не сегодня порезать должны?
вроде как мой киевстар
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 399
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:11
wtf написав:
смотрю так заняты недавними ватниками что финансовый номер досих пор с киевстара не поменялся
напомню что счастливый день теперь только в фирменной аппке
Доречі Київстар також власність власників альфи....шо там з ними?
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 2385
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|66
|70500
|
П'ят 06 тра, 2022 22:16
la9
|
|1522
|882538
|
|
|21
|29656
|
П'ят 06 тра, 2022 15:29
fadiha
|