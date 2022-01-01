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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 тра, 2022 09:20
При пролонгации депозита, я смогу снова его пополнять на 200% от суммы?
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Додано: Суб 07 тра, 2022 09:27
Да, уже от суммы пролонгации
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Додано: Суб 07 тра, 2022 11:17
Shaman написав: Savage Mind написав:
утром проснулся, мучит мысль..
а можно ли снять с РЕД кредитных 20к-4% = 19200, а потом загасить с закрытием 20к-20% = 16к ?
я думаю в лимитах увидите, что снятие 0
а вот сделать покупку, потом погасить 80/20 - интересно, есть зашита?
Не у всех снятие 0.
У меня по ЕКО на снятие рабочий лимит 5000 грн/день
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Додано: Суб 07 тра, 2022 11:48
BBC написав: Shaman написав: Savage Mind написав:
утром проснулся, мучит мысль..
а можно ли снять с РЕД кредитных 20к-4% = 19200, а потом загасить с закрытием 20к-20% = 16к ?
я думаю в лимитах увидите, что снятие 0
а вот сделать покупку, потом погасить 80/20 - интересно, есть зашита?
Не у всех снятие 0.
У меня по ЕКО на снятие рабочий лимит 5000 грн/день
своих или кредитных?
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Amethyst
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