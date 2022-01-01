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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 257258259260

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:20

При пролонгации депозита, я смогу снова его пополнять на 200% от суммы?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:27

Re: Альфа-Банк

Да, уже от суммы пролонгации
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:17

  Shaman написав:
  Savage Mind написав:утром проснулся, мучит мысль..
а можно ли снять с РЕД кредитных 20к-4% = 19200, а потом загасить с закрытием 20к-20% = 16к ? :mrgreen:

я думаю в лимитах увидите, что снятие 0 ;)

а вот сделать покупку, потом погасить 80/20 - интересно, есть зашита? :)

Не у всех снятие 0.
У меня по ЕКО на снятие рабочий лимит 5000 грн/день
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:48

  BBC написав:
  Shaman написав:
  Savage Mind написав:утром проснулся, мучит мысль..
а можно ли снять с РЕД кредитных 20к-4% = 19200, а потом загасить с закрытием 20к-20% = 16к ? :mrgreen:

я думаю в лимитах увидите, что снятие 0 ;)

а вот сделать покупку, потом погасить 80/20 - интересно, есть зашита? :)

Не у всех снятие 0.
У меня по ЕКО на снятие рабочий лимит 5000 грн/день

своих или кредитных?
Amethyst
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Повідомлень: 2273
З нами з: 05.05.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 408 раз.
 
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  #<1 ... 257258259260
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