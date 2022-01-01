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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 257258259260

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Альфа-Банк 3.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:20

При пролонгации депозита, я смогу снова его пополнять на 200% от суммы?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:27

Re: Альфа-Банк

Да, уже от суммы пролонгации
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:17

  Shaman написав:
  Savage Mind написав:утром проснулся, мучит мысль..
а можно ли снять с РЕД кредитных 20к-4% = 19200, а потом загасить с закрытием 20к-20% = 16к ? :mrgreen:

я думаю в лимитах увидите, что снятие 0 ;)

а вот сделать покупку, потом погасить 80/20 - интересно, есть зашита? :)

Не у всех снятие 0.
У меня по ЕКО на снятие рабочий лимит 5000 грн/день
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:48

  BBC написав:
  Shaman написав:
  Savage Mind написав:утром проснулся, мучит мысль..
а можно ли снять с РЕД кредитных 20к-4% = 19200, а потом загасить с закрытием 20к-20% = 16к ? :mrgreen:

я думаю в лимитах увидите, что снятие 0 ;)

а вот сделать покупку, потом погасить 80/20 - интересно, есть зашита? :)

Не у всех снятие 0.
У меня по ЕКО на снятие рабочий лимит 5000 грн/день

своих или кредитных?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:28

Підкажіть таке.
Баришні спочатку запропонували 80/20 для кредиту 30+ тис. Скористалась.
Тепер пропонують 80/20 для Хамона (там 20т КЛ) .
Після погашення Хамона поріжуть КЛ? Яка практика має місце?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:34

Re: Альфа-Банк

  Hotab написав:Тепер пропонують 80/20 для Хамона (там 20т КЛ) .
Після погашення Хамона поріжуть КЛ? Яка практика має місце?

... після погашення закриють Хамон.
Можна буде відкрити новий Хамон, но вже БЕЗ кредліміту.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:46

  Amethyst написав:
  BBC написав:
  Shaman написав:У меня по ЕКО на снятие рабочий лимит 5000 грн/день

своих или кредитных?

Кредитными
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:54

  Amethyst написав:
  Hotab написав:Тепер пропонують 80/20 для Хамона (там 20т КЛ) .
Після погашення Хамона поріжуть КЛ? Яка практика має місце?

... після погашення закриють Хамон.
Можна буде відкрити новий Хамон, но вже БЕЗ кредліміту.

Мне кажется не факт что мона будет открыть новый хамелеон. Кто-то писал что сейчас вроде не открывают новые кредитки вообще и хамелеоны в частности, не?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:57

  BBC написав:
  Amethyst написав:
  BBC написав:У меня по ЕКО на снятие рабочий лимит 5000 грн/день

своих или кредитных?

Кредитными

У меня по 3м кредиткам везде 0 на снятие и 20К на покупку, а на дебетном Хамоне даж 10К на покупку :shock:
Amethyst
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