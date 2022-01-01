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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 тра, 2022 17:10
vollena71 написав: WallNutPen написав: Amethyst написав:
... після погашення закриють Хамон.
Можна буде відкрити новий Хамон, но вже БЕЗ кредліміту.
Мне кажется не факт что мона будет открыть новый хамелеон. Кто-то писал что сейчас вроде не открывают новые кредитки вообще и хамелеоны в частности, не?
Відкрила новий Хамон без кредитного ліміту після того як закрила по акції 80/20
Ясно - буду знать
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