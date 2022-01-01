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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 17:10

  vollena71 написав:
  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:... після погашення закриють Хамон.
Можна буде відкрити новий Хамон, но вже БЕЗ кредліміту.

Мне кажется не факт что мона будет открыть новый хамелеон. Кто-то писал что сейчас вроде не открывают новые кредитки вообще и хамелеоны в частности, не?

Відкрила новий Хамон без кредитного ліміту після того як закрила по акції 80/20

Ясно - буду знать
WallNutPen
 
Повідомлень: 282
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
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  #<1 ... 258259260261
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