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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

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Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 17:10

  vollena71 написав:
  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:... після погашення закриють Хамон.
Можна буде відкрити новий Хамон, но вже БЕЗ кредліміту.

Мне кажется не факт что мона будет открыть новый хамелеон. Кто-то писал что сейчас вроде не открывают новые кредитки вообще и хамелеоны в частности, не?

Відкрила новий Хамон без кредитного ліміту після того як закрила по акції 80/20

Ясно - буду знать
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:05

господа, а Алла п2п чужим сервисом с дебетки не включает в лимиты месячно толкалки
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 22:35

Re: Альфа-Банк

По РЕДу ведь нема % за конвертацию?!
По злотому, проплата идет по нормальному курсу,а спустя 2 дня,когда проведется,снимает по конскому курсу. Уже не один раз замечено!
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 22:44

  mihasik написав:По РЕДу ведь нема % за конвертацию?!
По злотому, проплата идет по нормальному курсу,а спустя 2 дня,когда проведется,снимает по конскому курсу. Уже не один раз замечено!

Там все не просто. В момент оплаты идёт просто блокировка по курсу мастеркарда. А в момент списания там ещё подключается комис oif (или как-то так) - 1,2-1,3%. В общем на ветке часто писалось что карты альфы не для оплат в иной валюте кроме как валюта карты
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 22:54

  WallNutPen написав:
  mihasik написав:По РЕДу ведь нема % за конвертацию?!
По злотому, проплата идет по нормальному курсу,а спустя 2 дня,когда проведется,снимает по конскому курсу. Уже не один раз замечено!

Там все не просто. В момент оплаты идёт просто блокировка по курсу мастеркарда. А в момент списания там ещё подключается комис oif (или как-то так) - 1,2-1,3%. В общем на ветке часто писалось что карты альфы не для оплат в иной валюте кроме как валюта карты

Я думал это больше ТАСовских карт касалось)) Если бы не рассрочки, то давно бы на полку пошла ...
mihasik
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