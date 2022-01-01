|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 тра, 2022 17:10
vollena71 написав: WallNutPen написав: Amethyst написав:
... після погашення закриють Хамон.
Можна буде відкрити новий Хамон, но вже БЕЗ кредліміту.
Мне кажется не факт что мона будет открыть новый хамелеон. Кто-то писал что сейчас вроде не открывают новые кредитки вообще и хамелеоны в частности, не?
Відкрила новий Хамон без кредитного ліміту після того як закрила по акції 80/20
Ясно - буду знать
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 285
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 07 тра, 2022 20:05
господа, а Алла п2п чужим сервисом с дебетки не включает в лимиты месячно толкалки
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38471
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 6131 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Суб 07 тра, 2022 22:35
По РЕДу ведь нема % за конвертацию?!
По злотому, проплата идет по нормальному курсу,а спустя 2 дня,когда проведется,снимает по конскому курсу. Уже не один раз замечено!
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1133
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 тра, 2022 22:44
mihasik написав:
По РЕДу ведь нема % за конвертацию?!
По злотому, проплата идет по нормальному курсу,а спустя 2 дня,когда проведется,снимает по конскому курсу. Уже не один раз замечено!
Там все не просто. В момент оплаты идёт просто блокировка по курсу мастеркарда. А в момент списания там ещё подключается комис oif (или как-то так) - 1,2-1,3%. В общем на ветке часто писалось что карты альфы не для оплат в иной валюте кроме как валюта карты
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 285
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 07 тра, 2022 22:54
WallNutPen написав: mihasik написав:
По РЕДу ведь нема % за конвертацию?!
По злотому, проплата идет по нормальному курсу,а спустя 2 дня,когда проведется,снимает по конскому курсу. Уже не один раз замечено!
Там все не просто. В момент оплаты идёт просто блокировка по курсу мастеркарда. А в момент списания там ещё подключается комис oif (или как-то так) - 1,2-1,3%. В общем на ветке часто писалось что карты альфы не для оплат в иной валюте кроме как валюта карты
Я думал это больше ТАСовских карт касалось)) Если бы не рассрочки, то давно бы на полку пошла ...
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1133
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|284
|364314
|
Суб 07 тра, 2022 17:04
melkh
|
|1526
|884369
|
|
|22
|29892
|
|