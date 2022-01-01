mihasik написав:По РЕДу ведь нема % за конвертацию?! По злотому, проплата идет по нормальному курсу,а спустя 2 дня,когда проведется,снимает по конскому курсу. Уже не один раз замечено!
Там все не просто. В момент оплаты идёт просто блокировка по курсу мастеркарда. А в момент списания там ещё подключается комис oif (или как-то так) - 1,2-1,3%. В общем на ветке часто писалось что карты альфы не для оплат в иной валюте кроме как валюта карты
mihasik написав:По РЕДу ведь нема % за конвертацию?! По злотому, проплата идет по нормальному курсу,а спустя 2 дня,когда проведется,снимает по конскому курсу. Уже не один раз замечено!
Там все не просто. В момент оплаты идёт просто блокировка по курсу мастеркарда. А в момент списания там ещё подключается комис oif (или как-то так) - 1,2-1,3%. В общем на ветке часто писалось что карты альфы не для оплат в иной валюте кроме как валюта карты
Я думал это больше ТАСовских карт касалось)) Если бы не рассрочки, то давно бы на полку пошла ...
greenozon написав:Не працює МАБ на комп'ютері https://my.alfabank.com.ua/ вогнелис видає Secure Connection Failed An error occurred during a connection to my.alfabank.com.ua. Peer’s Certificate has been revoked. Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE
Сьогодні вже пофіксили свій сертифікат. Вчора можна було Оперою зайти.