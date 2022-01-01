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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 тра, 2022 12:43
ukr0014959
Пройдет.
Я шаблон сделал и по 1 грн мобилку пополняю.
Но пока абонплата не снимается, можно не заморачиваться.
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Додано: Нед 08 тра, 2022 13:15
Ромасик написав: 2XL написав:
Який в ньому зараз сенс без кредитного ліміту? Користуватися дебетовую і чекати коли відновлять встановлення аліментів
нет платы за обслуживание, можно тянуть р2р без комиссии, какой никакой % на остаток.
На дебетній все те саме. Плату за обслуговування скасували
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Додано: Нед 08 тра, 2022 13:18
2XL написав: Ромасик написав: 2XL написав:
Який в ньому зараз сенс без кредитного ліміту? Користуватися дебетовую і чекати коли відновлять встановлення аліментів
нет платы за обслуживание, можно тянуть р2р без комиссии, какой никакой % на остаток.
На дебетній все те саме. Плату за обслуговування скасували
Однако толкалка в Сенсе с Хамона нашару, а с пакетки 1%+5.
Сдернуть и с Хамона и с Пакетки мона нашару.
Но лимиты на толкалку и дергалку независими и разные.
Курутимся.
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Додано: Нед 08 тра, 2022 13:18
pfauter написав:ukr0014959
Пройдет.
Я шаблон сделал и по 1 грн мобилку пополняю.
Но пока абонплата не снимается, можно не заморачиваться.
Супер дякую
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ukr0014959
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