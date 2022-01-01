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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 259260261262

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:43

ukr0014959
Пройдет.
Я шаблон сделал и по 1 грн мобилку пополняю.
Но пока абонплата не снимается, можно не заморачиваться.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:15

Re: Альфа-Банк

Ромасик написав:
  2XL написав:Який в ньому зараз сенс без кредитного ліміту? Користуватися дебетовую і чекати коли відновлять встановлення аліментів

нет платы за обслуживание, можно тянуть р2р без комиссии, какой никакой % на остаток.
На дебетній все те саме. Плату за обслуговування скасували
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:18

  2XL написав:
Ромасик написав:
  2XL написав:Який в ньому зараз сенс без кредитного ліміту? Користуватися дебетовую і чекати коли відновлять встановлення аліментів

нет платы за обслуживание, можно тянуть р2р без комиссии, какой никакой % на остаток.
На дебетній все те саме. Плату за обслуговування скасували

Однако толкалка в Сенсе с Хамона нашару, а с пакетки 1%+5.
Сдернуть и с Хамона и с Пакетки мона нашару.
Но лимиты на толкалку и дергалку независими и разные.
Курутимся.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:18

  pfauter написав:ukr0014959
Пройдет.
Я шаблон сделал и по 1 грн мобилку пополняю.
Но пока абонплата не снимается, можно не заморачиваться.


Супер дякую
ukr0014959
 
Повідомлень: 136
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  #<1 ... 259260261262
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