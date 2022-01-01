Додано: Нед 08 тра, 2022 15:11

Хочу предостеречь от использования карт Альфы за границей. По-моему, банк мутит с курсами. Тщетно пытался добиться расчетов сумм списания от Поддрежки Альфы - развели руками, дескать, не знают, как МПС считает сумму доллара, которую Альфа переводит по своему карточному курсу в гривну. Виза и Мастеркард публикуют свои курсы к доллару на сайте и позволяют их увидеть на любую дату. Мои расчеты всегда показывали на порядок более низкую сумму в гривнях как на дату блокировки, так и на дату списания по счету, чем это делала Альфа. При этом мои расчеты совпадали с конвертациями по карточным операциям Привата и Укрсиба. Например, 30.04 с интервалом в 1 минуту я снял одну и ту же сумму денег в банкомате с карты Альфа и Привата. Несмотря на то, что Приват берет 2% комиссии за снятие за рубежом, с учетом этой комиссии сумма списания по Привату оказалась почти идентичной сумме списанию по счету Альфы (сравнил спустя пару дней). При этом снятие с Альфы было без комиссии (в рамках пакетного лимита).