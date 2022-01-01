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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 259260261262

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:43

ukr0014959
Пройдет.
Я шаблон сделал и по 1 грн мобилку пополняю.
Но пока абонплата не снимается, можно не заморачиваться.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:15

Re: Альфа-Банк

Ромасик написав:
  2XL написав:Який в ньому зараз сенс без кредитного ліміту? Користуватися дебетовую і чекати коли відновлять встановлення аліментів

нет платы за обслуживание, можно тянуть р2р без комиссии, какой никакой % на остаток.
На дебетній все те саме. Плату за обслуговування скасували
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:18

  2XL написав:
Ромасик написав:
  2XL написав:Який в ньому зараз сенс без кредитного ліміту? Користуватися дебетовую і чекати коли відновлять встановлення аліментів

нет платы за обслуживание, можно тянуть р2р без комиссии, какой никакой % на остаток.
На дебетній все те саме. Плату за обслуговування скасували

Однако толкалка в Сенсе с Хамона нашару, а с пакетки 1%+5.
Сдернуть и с Хамона и с Пакетки мона нашару.
Но лимиты на толкалку и дергалку независими и разные.
Курутимся.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:18

  pfauter написав:ukr0014959
Пройдет.
Я шаблон сделал и по 1 грн мобилку пополняю.
Но пока абонплата не снимается, можно не заморачиваться.


Супер дякую
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:08

  ukr0014959 написав:Для пакету Блек немає різниці сума покупок? наприклад маю можливість дробити покупку на касі по 25 коп, таке підійде?

По 0,25 не пробував, але мілкими по 1-3 грн точно проходило. Закривайте Ви свій блек, звичайний хамеліончик рулить, я так і зробив. У блека з плюсів це те що валютні картки є по яких можна в касі отримати готівку. На цьому + закінчуються.
root
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:16

  Amethyst написав:
  2XL написав:
Ромасик написав:На дебетній все те саме. Плату за обслуговування скасували

Однако толкалка в Сенсе с Хамона нашару, а с пакетки 1%+5.
Сдернуть и с Хамона и с Пакетки мона нашару.
Но лимиты на толкалку и дергалку независими и разные.
Курутимся.

тянучка с пакетки тоже была 1%+5, насколько я помню. Вернули или вернут (особо не отслеживаю).
Плата за пакет, если еще не вернули, то вернут. А если не вернули, то непонятно чего там вверху начали морковки считать?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:33

Ромасик
Тянучка с пакетки всегда была бесплатной
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:38

Да, если тариф включат, то придётся Блэк с картами прикрывать.
На очереди очередное депозитоснятие,и я упаду к уровню старого Фонда и вывалюсь из норматива по блэку. Штаны альфе поддерживать не собираюсь.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 15:11

Муторная конвертация по карточным операциям в Альфе

Хочу предостеречь от использования карт Альфы за границей. По-моему, банк мутит с курсами. Тщетно пытался добиться расчетов сумм списания от Поддрежки Альфы - развели руками, дескать, не знают, как МПС считает сумму доллара, которую Альфа переводит по своему карточному курсу в гривну. Виза и Мастеркард публикуют свои курсы к доллару на сайте и позволяют их увидеть на любую дату. Мои расчеты всегда показывали на порядок более низкую сумму в гривнях как на дату блокировки, так и на дату списания по счету, чем это делала Альфа. При этом мои расчеты совпадали с конвертациями по карточным операциям Привата и Укрсиба. Например, 30.04 с интервалом в 1 минуту я снял одну и ту же сумму денег в банкомате с карты Альфа и Привата. Несмотря на то, что Приват берет 2% комиссии за снятие за рубежом, с учетом этой комиссии сумма списания по Привату оказалась почти идентичной сумме списанию по счету Альфы (сравнил спустя пару дней). При этом снятие с Альфы было без комиссии (в рамках пакетного лимита).
Alex9
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 15:22

Re: Альфа-Банк

  Alex9 написав:Мои расчеты всегда показывали на порядок более низкую сумму в гривнях как на дату блокировки, так и на дату списания по счету, чем это делала Альфа.

Наверное, что-то не то с расчетами :)
ingtrans
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