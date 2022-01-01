ukr0014959
Пройдет.
Я шаблон сделал и по 1 грн мобилку пополняю.
Но пока абонплата не снимается, можно не заморачиваться.
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Додано: Нед 08 тра, 2022 12:43
ukr0014959
Пройдет.
Я шаблон сделал и по 1 грн мобилку пополняю.
Но пока абонплата не снимается, можно не заморачиваться.
Додано: Нед 08 тра, 2022 13:15
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 08 тра, 2022 13:18
Однако толкалка в Сенсе с Хамона нашару, а с пакетки 1%+5.
Сдернуть и с Хамона и с Пакетки мона нашару.
Но лимиты на толкалку и дергалку независими и разные.
Курутимся.
Додано: Нед 08 тра, 2022 13:18
Додано: Нед 08 тра, 2022 14:08
По 0,25 не пробував, але мілкими по 1-3 грн точно проходило. Закривайте Ви свій блек, звичайний хамеліончик рулить, я так і зробив. У блека з плюсів це те що валютні картки є по яких можна в касі отримати готівку. На цьому + закінчуються.
Додано: Нед 08 тра, 2022 14:16
тянучка с пакетки тоже была 1%+5, насколько я помню. Вернули или вернут (особо не отслеживаю).
Плата за пакет, если еще не вернули, то вернут. А если не вернули, то непонятно чего там вверху начали морковки считать?
Додано: Нед 08 тра, 2022 14:38
Да, если тариф включат, то придётся Блэк с картами прикрывать.
На очереди очередное депозитоснятие,и я упаду к уровню старого Фонда и вывалюсь из норматива по блэку. Штаны альфе поддерживать не собираюсь.
Додано: Нед 08 тра, 2022 15:11
Муторная конвертация по карточным операциям в Альфе
Хочу предостеречь от использования карт Альфы за границей. По-моему, банк мутит с курсами. Тщетно пытался добиться расчетов сумм списания от Поддрежки Альфы - развели руками, дескать, не знают, как МПС считает сумму доллара, которую Альфа переводит по своему карточному курсу в гривну. Виза и Мастеркард публикуют свои курсы к доллару на сайте и позволяют их увидеть на любую дату. Мои расчеты всегда показывали на порядок более низкую сумму в гривнях как на дату блокировки, так и на дату списания по счету, чем это делала Альфа. При этом мои расчеты совпадали с конвертациями по карточным операциям Привата и Укрсиба. Например, 30.04 с интервалом в 1 минуту я снял одну и ту же сумму денег в банкомате с карты Альфа и Привата. Несмотря на то, что Приват берет 2% комиссии за снятие за рубежом, с учетом этой комиссии сумма списания по Привату оказалась почти идентичной сумме списанию по счету Альфы (сравнил спустя пару дней). При этом снятие с Альфы было без комиссии (в рамках пакетного лимита).
Додано: Нед 08 тра, 2022 15:22
Re: Альфа-Банк
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