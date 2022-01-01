RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 260261262263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 17:21

  Alex9 написав:Хочу предостеречь от использования карт Альфы за границей. По-моему, банк мутит с курсами. Тщетно пытался...
...
Например, 30.04 с интервалом в 1 минуту я снял одну и ту же сумму денег в банкомате с карты Альфа и Привата.

Возвращайтесь в Украину! На передовой вам курсы не понадобятся!
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4395
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 260261262263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 27, 28, 29
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
286 364780
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 тра, 2022 14:38
lara_08
ОТП БАНК 1 ... 9, 10, 11
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
106 73756
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 тра, 2022 14:11
root
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 151, 152, 153
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1526 885067
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 тра, 2022 16:27
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3087)
08.05.2022 19:00
Альфа-Банк (2621)
08.05.2022 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.