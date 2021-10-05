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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 тра, 2022 17:21
Alex9 написав:
Хочу предостеречь от использования карт Альфы за границей. По-моему, банк мутит с курсами. Тщетно пытался...
...
Например, 30.04 с интервалом в 1 минуту я снял одну и ту же сумму денег в банкомате с карты Альфа и Привата.
Возвращайтесь в Украину! На передовой вам курсы не понадобятся!
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Ромасик
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Додано: Нед 08 тра, 2022 18:37
ingtrans По Вашим расчетам, сколько грн должна была списать Альфа в результате снятия 100 фунтов с дебетной карты White (Visa) в банкомате (без комиссии банкомата) в Англии? Дата операции - 29.04. Дата проведения операции по счету - 2.5.22.
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Alex9
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Додано: Нед 08 тра, 2022 19:33
Alex9 написав:ingtrans
По Вашим расчетам, сколько грн должна была списать Альфа в результате снятия 100 фунтов с дебетной карты White (Visa) в банкомате (без комиссии банкомата) в Англии? Дата операции - 29.04. Дата проведения операции по счету - 2.5.22.
По моим расчетам "на порядок" означает в 10 раз, а такой разницы между Вашим расчетным значением и реальной суммой быть просто не может.
А так если быстро на коленке прикинуть, то Альфа должна была списать что-то в районе 3820 грн.
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ingtrans
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Нед 08 тра, 2022 14:11
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