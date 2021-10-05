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Альфа-Банк
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Додано: Нед 08 тра, 2022 17:21
Alex9 написав:
Хочу предостеречь от использования карт Альфы за границей. По-моему, банк мутит с курсами. Тщетно пытался...
...
Например, 30.04 с интервалом в 1 минуту я снял одну и ту же сумму денег в банкомате с карты Альфа и Привата.
Возвращайтесь в Украину! На передовой вам курсы не понадобятся!
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Ромасик
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Додано: Нед 08 тра, 2022 18:37
ingtrans По Вашим расчетам, сколько грн должна была списать Альфа в результате снятия 100 фунтов с дебетной карты White (Visa) в банкомате (без комиссии банкомата) в Англии? Дата операции - 29.04. Дата проведения операции по счету - 2.5.22.
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Alex9
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Додано: Нед 08 тра, 2022 19:33
Alex9 написав:ingtrans
По Вашим расчетам, сколько грн должна была списать Альфа в результате снятия 100 фунтов с дебетной карты White (Visa) в банкомате (без комиссии банкомата) в Англии? Дата операции - 29.04. Дата проведения операции по счету - 2.5.22.
По моим расчетам "на порядок" означает в 10 раз, а такой разницы между Вашим расчетным значением и реальной суммой быть просто не может.
А так если быстро на коленке прикинуть, то Альфа должна была списать что-то в районе 3820 грн.
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ingtrans
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Додано: Нед 08 тра, 2022 21:29
ingtrans Вы почти правильно посчитали. Где вы смотрите значение ОИФ?. Почему ОИФ не применяется при расчетах Мастеркард (Приват)? Моя формула без ОИФ: 100 * 1,2618 (курс Визы фунт к дол) * 30 (курс Альфы дол к грн)=3785.4 грн.
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Alex9
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Додано: Нед 08 тра, 2022 21:54
Alex9 написав:ingtrans
Вы почти правильно посчитали. Где вы смотрите значение ОИФ?. Почему ОИФ не применяется при расчетах Мастеркард (Приват)? Моя формула без ОИФ: 100 * 1,2618 (курс Визы фунт к дол) * 30 (курс Альфы дол к грн)=3785.4 грн.
Значение oif приведено в документах Альфа банк, которыми регламентированы отношения с вами как с клиентом. Тот талмуд, который вы скорее всего не читали. Но заключив договор с альфой вы на эти условия согласились. Там же описано когда и почему Альфа банком oif применяется.
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WallNutPen
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Додано: Нед 08 тра, 2022 22:30
Alex9 написав:Хочу предостеречь от использования карт Альфы за границей. По-моему, банк мутит с курсами.
Тщетно пытался добиться расчетов сумм списания от Поддрежки Альфы - развели руками, дескать, не знают, как МПС считает сумму доллара, которую Альфа переводит по своему карточному курсу в гривну. Виза и Мастеркард публикуют свои курсы к доллару на сайте и позволяют их увидеть на любую дату. Мои расчеты всегда показывали на порядок более низкую сумму в гривнях как на дату блокировки, так и на дату списания по счету, чем это делала Альфа. При этом мои расчеты совпадали с конвертациями по карточным операциям Привата и Укрсиба. Например, 30.04 с интервалом в 1 минуту я снял одну и ту же сумму денег в банкомате с карты Альфа и Привата. Несмотря на то, что Приват берет 2% комиссии за снятие за рубежом, с учетом этой комиссии сумма списания по Привату оказалась почти идентичной сумме списанию по счету Альфы (сравнил спустя пару дней). При этом снятие с Альфы было без комиссии (в рамках пакетного лимита).
Предостережения от использования карт Альфы за границей начинались так от года 2019-го.
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rollo
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Додано: Нед 08 тра, 2022 22:50
WallNutPen написав:
Значение oif приведено в документах Альфа банк, которыми регламентированы отношения с вами как с клиентом. Тот талмуд, который вы скорее всего не читали. Но заключив договор с альфой вы на эти условия согласились. Там же описано когда и почему Альфа банком oif применяется.
А где, кстати, там это всё написано? Я в ДКБО про платежи в третьих валютах нашёл только то, что они всегда пересчитываются через доллар даже, если карта в евро.
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moveton
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Нед 08 тра, 2022 14:11
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