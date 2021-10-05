Alex9 написав:Хочу предостеречь от использования карт Альфы за границей. По-моему, банк мутит с курсами. Тщетно пытался... ... Например, 30.04 с интервалом в 1 минуту я снял одну и ту же сумму денег в банкомате с карты Альфа и Привата.
Возвращайтесь в Украину! На передовой вам курсы не понадобятся!
ingtrans По Вашим расчетам, сколько грн должна была списать Альфа в результате снятия 100 фунтов с дебетной карты White (Visa) в банкомате (без комиссии банкомата) в Англии? Дата операции - 29.04. Дата проведения операции по счету - 2.5.22.
Alex9 написав:ingtrans По Вашим расчетам, сколько грн должна была списать Альфа в результате снятия 100 фунтов с дебетной карты White (Visa) в банкомате (без комиссии банкомата) в Англии? Дата операции - 29.04. Дата проведения операции по счету - 2.5.22.
По моим расчетам "на порядок" означает в 10 раз, а такой разницы между Вашим расчетным значением и реальной суммой быть просто не может. А так если быстро на коленке прикинуть, то Альфа должна была списать что-то в районе 3820 грн.
ingtrans Вы почти правильно посчитали. Где вы смотрите значение ОИФ?. Почему ОИФ не применяется при расчетах Мастеркард (Приват)? Моя формула без ОИФ: 100 * 1,2618 (курс Визы фунт к дол) * 30 (курс Альфы дол к грн)=3785.4 грн.
Alex9 написав:ingtrans Вы почти правильно посчитали. Где вы смотрите значение ОИФ?. Почему ОИФ не применяется при расчетах Мастеркард (Приват)? Моя формула без ОИФ: 100 * 1,2618 (курс Визы фунт к дол) * 30 (курс Альфы дол к грн)=3785.4 грн.
Значение oif приведено в документах Альфа банк, которыми регламентированы отношения с вами как с клиентом. Тот талмуд, который вы скорее всего не читали. Но заключив договор с альфой вы на эти условия согласились. Там же описано когда и почему Альфа банком oif применяется.
Alex9 написав:Хочу предостеречь от использования карт Альфы за границей. По-моему, банк мутит с курсами. Тщетно пытался добиться расчетов сумм списания от Поддрежки Альфы - развели руками, дескать, не знают, как МПС считает сумму доллара, которую Альфа переводит по своему карточному курсу в гривну. Виза и Мастеркард публикуют свои курсы к доллару на сайте и позволяют их увидеть на любую дату. Мои расчеты всегда показывали на порядок более низкую сумму в гривнях как на дату блокировки, так и на дату списания по счету, чем это делала Альфа. При этом мои расчеты совпадали с конвертациями по карточным операциям Привата и Укрсиба. Например, 30.04 с интервалом в 1 минуту я снял одну и ту же сумму денег в банкомате с карты Альфа и Привата. Несмотря на то, что Приват берет 2% комиссии за снятие за рубежом, с учетом этой комиссии сумма списания по Привату оказалась почти идентичной сумме списанию по счету Альфы (сравнил спустя пару дней). При этом снятие с Альфы было без комиссии (в рамках пакетного лимита).
Предостережения от использования карт Альфы за границей начинались так от года 2019-го.
WallNutPen написав:Значение oif приведено в документах Альфа банк, которыми регламентированы отношения с вами как с клиентом. Тот талмуд, который вы скорее всего не читали. Но заключив договор с альфой вы на эти условия согласились. Там же описано когда и почему Альфа банком oif применяется.
А где, кстати, там это всё написано? Я в ДКБО про платежи в третьих валютах нашёл только то, что они всегда пересчитываются через доллар даже, если карта в евро.
WallNutPen написав:Значение oif приведено в документах Альфа банк, которыми регламентированы отношения с вами как с клиентом. Тот талмуд, который вы скорее всего не читали. Но заключив договор с альфой вы на эти условия согласились. Там же описано когда и почему Альфа банком oif применяется.
А где, кстати, там это всё написано? Я в ДКБО про платежи в третьих валютах нашёл только то, что они всегда пересчитываются через доллар даже, если карта в евро.
Ну на первое упоминание на oif в дкбо у альфы я наткнулся в этом сообщении viewtopic.php?p=5161018#p5161018 - там конечно написано много, но общую картину почему у альфы такие плохие курсы для себя сложить можно. И да там как раз пишется что упоминание идёт не по тексту самого дкбо, а в сноске к приложению. Я так понимаю что для того чтобы сложнее было найти
WallNutPen написав:Ну на первое упоминание на oif в дкбо у альфы я наткнулся в этом сообщении viewtopic.php?p=5161018#p5161018 - там конечно написано много, но общую картину почему у альфы такие плохие курсы для себя сложить можно. И да там как раз пишется что упоминание идёт не по тексту самого дкбо, а в сноске к приложению. Я так понимаю что для того чтобы сложнее было найти
Как оказалось, тут ещё важно найти сам текущий ДКБО, потому, что первый, который показывает гугль, далёк от актуального. В текущей справке о конвертации по картам или хотя бы в ДБО от ноября 2020го уже не не так сурово про евровую карту (позволяет, если она MC, пересчитывать напрямую по курсу MC) и действительно есть и про 1.2-1.3% сверху (интересно, откуда оратор пару страниц ранее взял 1.3-1.8% ?)
При этом Алла бьёт себя пяткой в грудь, что это не комис, а только увеличение резервирования, а реальное списание пойдёт строго по курсам МПС и Аллы, но, судя по отзывам, проще пользоваться другими банками, чем заставить Аллу работать согласно этого обещания.