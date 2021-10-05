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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 тра, 2022 08:11
ihorsic, валютные пока только в отделении банка.
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Нед 08 тра, 2022 14:11
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