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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 тра, 2022 08:11
ihorsic, валютные пока только в отделении банка.
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Howl
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Додано: Пон 09 тра, 2022 08:38
Howl
Я так понимаю, доходность по валютным (так и по гривневым) во всех банках одинакова в рамках одной и той же серии?
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idealstorm
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Додано: Пон 09 тра, 2022 08:51
ihorsic написав:
Підкажіть хто знає або представник Альфи. Чи планує Альфа розміщувати ВАЛЮТНІ військові облігації? В Приватні є.
напишіть на емейл в банку вказаний тут https://alfabank.ua/vijskovi-obligacii
і вам все розкажуть
в Сенс-додатку наразі тільки обіцяють додати валютні ОВДП. сроки - невідомі
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greenozon
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Додано: Пон 09 тра, 2022 09:31
idealstorm написав:Howl
Я так понимаю, доходность по валютным (так и по гривневым) во всех банках одинакова в рамках одной и той же серии?
В принципе да, пересчитывается каждый день, копейками может отличаться.
НО!..
см. viewtopic.php?p=5430936#p5430936
да и тут оч. подробно все рассмотрено: Рынок ОВГЗ
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Amethyst
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