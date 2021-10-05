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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 261262263264

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:11

Re: Альфа-Банк

ihorsic, валютные пока только в отделении банка.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:38

Howl
Я так понимаю, доходность по валютным (так и по гривневым) во всех банках одинакова в рамках одной и той же серии?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:51

  ihorsic написав:Підкажіть хто знає або представник Альфи. Чи планує Альфа розміщувати ВАЛЮТНІ військові облігації? В Приватні є.


напишіть на емейл в банку вказаний тут https://alfabank.ua/vijskovi-obligacii
і вам все розкажуть

в Сенс-додатку наразі тільки обіцяють додати валютні ОВДП. сроки - невідомі
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 09:31

  idealstorm написав:Howl
Я так понимаю, доходность по валютным (так и по гривневым) во всех банках одинакова в рамках одной и той же серии?

В принципе да, пересчитывается каждый день, копейками может отличаться.
НО!..
см. viewtopic.php?p=5430936#p5430936
да и тут оч. подробно все рассмотрено: Рынок ОВГЗ
Amethyst
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  #<1 ... 261262263264
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